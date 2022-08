Ministrul Muncii, Marius Budăi, promisiune onorată: Pensiile vor crește de la începutul anului viitor!

Pensiile vor crește de la începutul anului viitor, dă asigurări ministrul Muncii. Potrivit oficialului, o majorare a pensiilor va avea loc de la 1 ianuarie 2023 și va fi calculată în funcție de rata inflației.

Ministrul Muncii a vorbit despre majorarea pensiilor, dar momentan se fac doar scenarii în legătură cu procentul care se va aplica de la 1 ianuarie 2023.

„Chestiunea este un pic mai complicată din punct de vedere tehnic, dar noi vom face mai mult decât spune legea. Şi aici, când se va lua decizia în coaliţie – e atributul liderilor coaliţiei să anunţe. Eu vă spun legal: dacă ar fi să dăm doar rata inflaţiei, acesta pentru anul 2022 o să o cunoaştem abia la sfârşitul primului trimestru din 2023. De aia în legea pensiilor se spune că se merge pe o rată a inflaţiei din anul 2021 care era mult mai mică decât ce este acum. Nu vreau să intru în cifre pentru că nu vom face acest lucru, nu vom merge pe o majorare mai mică, vom încerca şi facem multe simulări să vedem cum ne descurcăm şi cum ne aşezăm şi cu siguranţă va fi o majorare a pensiilor, aşa cum a spus Marcel Ciolacu, de la 1 ianuarie 2023”, a declarat recent ministrul Muncii, Marius Budăi.

Întrebat unde e procentul de 40% în plus la pensiile românilor, social-democratul a răspuns: „Am spus…da, la pensia minimă s-a întâmplat acest lucru. Mai avem de lucrat la valoarea punctului de pensie. Amintesc că la 1 ianuarie am majorat punctul de pensie cu 10% și pensia minimă cu 25%. Am spus atunci când am format coaliția, când am acceptat să intrăm la guvernare într-un moment nu foarte ușor pentru România, că ne luăm 120 de zile să anunțăm un calendar de implementat”.

”Nu a fost nicio astfel de discuţie vreodată nici în interiorul partidului, nici în interiorul grupului Partidului Social Democrat şi nu am auzit nici la altcineva”, a afirmat Marcel Ciolacu vineri, la Bistriţa, întrebat dacă există planuri privind modificarea legislaţiei în aşa fel încât să fie redusă contribuţia la Pilonul 2 de pensii. În ceea ce priveşte criticile aduse de reprezentanţii fondurilor private de pensii cu privire la taxarea dividendelor la fondurile de pensii, preşedintele PSD spune că nu a văzut ”vreo modificare la Codul Fiscal în acest sens”. ”Reglementatorul este ASF-ul. Ar trebui în acea zonă să se vină cu anumite variante. (…) Eu cred că Pilonul 2 nu trebuie desfiinţat, dar, în schimb, trebuie să dezvoltăm şi în ceea ce priveşte asigurările private, să dezvoltăm tot lanţul. Este insuficient ce s-a făcut pentru anul 2022, trebuie dezvoltată toată legislaţia şi să-i dăm cu totul şi cu totul altă anvergură”, adaugă Ciolacu.

Ministrul Muncii, Marius, Budăi, a afirmat, miercuri seară, că estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este de 12 miliarde de lei, exact suma ce este virată de stat către Pilonul 2 de pensii. Claudiu Năsui, deputat USR şi fost ministru al Economiei, atrage atenţia asupra intenţiei Coaliţiei PSD-PNL ”de a pune mâna pe banii românilor din Pilonul 2 de pensii”. Potrivit acestuia, un nou plan de naţionalizare a Pilonului 2 este în lucru în ministerul condus de Adrian Câciu, doar că, faţa de epoca Dragnea, planul este acum mult mai perfid şi este susţinut de PNL şi de preşedintele Klaus Iohannis.