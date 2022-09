CEC Bank lansează Pachetul de cont bancar Grijă Completă cu zero costuri în primul an și dobândă avantajoasă la depozitul cu depuneri ulterioare

CEC Bank lansează un nou pachet de cont bancar pentru operațiunile de zi cu zi: Pachetul Grijă Completă – cu zero costuri în primul an și dobândă super-avantajoasă, de 7,2% pe an la depozitul cu depuneri ulterioare.

„Pentru că economisirea este un obicei sănătos și pentru că avem grijă de economiile românilor, noul pachet pentru persoane fizice include și depozitul cu depuneri ulterioare, cu o dobândă de 7,2% pe an, pe lângă toate serviciile necesare operațiunilor de zi cu zi – cu zero costuri”, a declarat Adina Călin, director produse în cadrul CEC Bank.

Cu depozitul cu depuneri ulterioare oferit de CEC Bank, clienții pot economisi în ritmul lor, adăugând sume suplimentare fie prin plăți automate, fie prin depuneri ocazionale. Cu depuneri de doar 300 de lei/lună, cei care își alimentează în mod constant depozitul pot ajunge, după 5 ani, la economii nete de aproape 21 000 de lei – sumă care poate asigura fonduri de rezervă pentru situații neprevăzute sau cheltuielile pentru renovarea locuinței.

Pachetul Grija Completă are zero costuri de administrare în primul an, iar apoi, comisionul lunar de administrare rămâne zero dacă se fac încasări lunare cel puțin egale cu salariul minim pe economie, altfel este 8,9 lei/lună.

Pachetul are zero costuri la retragerile de numerar de la orice ATM din România și din Uniunea Europeană și zero comision la plățile intra și interbancare în lei efectuate prin Internet și Mobile Banking, zero comision la încasările. În plus, prin intermediul aplicațiilor digitale, clienții CEC Bank beneficiază de acces la cursuri valutare printre cele mai avantajoase de pe piață.

Pachetul Grija Completă de la CEC Bank se adresează exclusiv clienților noi și include acces la următoarele produse și servicii bancare pentru a putea realiza de oriunde operațiunile de zi cu zi:

Cont Curent în lei

Cont Curent în euro

Card de debit în lei Visa Classic

Serviciul de internet banking CEC Online

Serviciul de mobile banking CEC app

Serviciul Info SMS atașat cardului de debit

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de peste 53,3 de miliarde lei, la sfârșitul primului semestru din 2022.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM, internet banking, mobile banking și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.