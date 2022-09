Nestlé lansează OptiXpress® – o soluție simplă și rapidă ce contribuie la sănătatea digestivă

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, prin Divizia Nestlé Health Science completează gama OptiFibre® cu OptiXpress®. OptiFibre® și OptiXpress fac parte dintr-o soluție simplă și eficientă de management al constipației și a reglării tranzitului intestinal în general. Nestlé Health Science contribuie major la strategia de nutriție, sănătate și wellness a companiei Nestlé. Astfel, are misiunea de a susține un stil de viață sănătos prin nutriție și pentru consumatorii români.

OptiXpress® este o soluție rapidă, care împreună cu OptiFibre ajută la managementul eficient al constipației și al balonării. Este un suc natural obținut din prune uscate, are efect rapid, are un ambalaj practic, gata preparat, poate fi consumat oriunde, nu are lapte, și poate fi folosit de către adulți, de copiii peste 3 ani, de femei însărcinate sau care alăptează și de vârstnici. Efectul laxativ al sucului de prune combinat cu efectele prebiotice ale gumei de guar din OptiFibre ajută la reglarea tranzitului intestinal.

La nivel mondial, 27% dintre adulți prezintă tulburări gastrointestinale, care pot avea un impact asupra sănătății[i]. Manifestările digestive variază de la o persoană la alta și pot alterna pe parcursul vieții: 58% suferă de constipație, 53% au dureri abdominale, 34% au diaree și 65% suferă de balonare.

Constipația este cauzată de diverși factori[ii], cum ar fi consumul redus de fibre, lipsa activității fizice, stresul, anumite medicamente, sarcina și/sau alăptarea, înaintarea în vârstă, anumite probleme medicale (de exemplu diabetul, hipotiroidism sau sindromul de intestin iritabil). Efectele pe termen lung ale constipației cronice asupra calității vieții pot fi multiple, atât fizic cât și emoțional și, de multe ori, poate duce la afecțiuni mult mai grave.

Managementul constipației, de la prevenție la tratament, presupune mai multe etape: identificarea tipului de constipație și a cauzelor acestora (alimentația, lipsa hidratării, boli, medicația), recomandări privind schimbarea stilului de viață (creșterea aportului de apă și de fibre din alimentație, exerciții fizice). Dacă simptomele persistă este indicată suplimentarea dietei cu fibre și schimbarea stilului de viață cu creșterea activității fizice și un management mai bun al stresului. Conform Organizației Mondiale a Sănătății[iii], suplimentarea dietei cu fibre este considerată cea mai eficientă modalitate de prevenție și de combatere a constipației.

“Elementele de intervenție dietetică și stil de viață în tratamentul constipației funcționale pot fi: respectarea orarului meselor, luarea meselor într-o atmosferă liniștită, o alimentație echilbrată în macronutrienți (proteine, lipide și carbohidrați), creșterea consumului de fibre, hidratarea adecvată prin consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi, creșterea consumului de fructe și legume și, bineînteles, mișcarea și exercițiile fizice care stimulează musculatura internă și accelerează tranzitul intestinal“, spune Nicoleta Tupiță, nutriționist-dietetician, Manager Nutriție în cadrul Nestlé România, Bulgaria și Țările Adriatice.

În România, doar 12%[iv] dintre produsele destinate reglării tranzitului intestinal sunt pe bază de fibre. Fibrele[v], cum ar fi guma de guar parțial hidrolizată, dextrina de grâu, inulina, tărâțele de grâu, celuoza, psyllium, au efecte benefice: creșterea volumului de scaune și scăderea timpului de tranzit al scaunului, absorbția apei, ceea ce duce la îmbunătățirea consistenței scaunului și, în același timp, nu au efecte adverse, putând fi utilizate pe termen lung. Unele fibre, cum este și guma de guar hidrolizată, au efecte prebiotice, îmbunătățind microflora intestinală. Fibrele au un efect pozitiv asupra întregului sistem digestiv, deoarece parcurg tractul digestiv, iar împreună cu alimentele digerate, ajută la reglarea mișcărilor intestinale normale[vi].

Cantitatea zilnică de fibre[vii] recomandată diferă în funcție de sex și de vârstă: bărbații sub 50 de ani trebuie să consume 30 g fibre/zi, peste 50 de ani – 28 g fibre/zi, femeile sub 50 de ani – 25 g fibre/zi, peste 50 de ani – 22 g fibre/zi. La copii situația este următoare: copiii între 1 și 3 ani – 14 g fibre/zi, copiii între 4 și 8 ani – între 17 și 19 g fibre/zi, băieții între 9 și 13 ani – 25 g fibre/zi, fetele între 9 și 13 ani – 22 g/zi, adolescenții între 14 și 18 ani –25 g fibre/zi fetele și 30 g/zi băieții.

Guma de guar face parte din categoria fibrelor solubile și are următoarele beneficii asupra organismului: ajută în tratamentul constipației, ajută la diminuarea durerilor abdominale, previne balonarea și are efect prebiotic. Are un gust neutru, este ușor de administrat și nu este necesară ingerarea unei cantități suplimentare de lichid. Guarul este originar din Africa și crește ca arbust. Atât frunzele, cât și boabele acestui arbust se consumă proaspete. Guma de guar parțial hidrolizată (PHGG) este o fibră cu calități prebiotice și efecte benefice la nivelul sistemului digestiv[viii].

Un studiu[ix] realizat în 2 faze pe 39 de pacienți cu constipație cronică, timp de 2 săptămâni de administrare fibre și 4 săptămâni de administrare PHGG, a demonstrat că 5g/zi de PHGG au redus timpul de tranzit cu 12 ore. Un alt studiu[x] realizat pe 90 de pacienți cu sindrom de intestin iritabil a arătat că 5 g/zi de PHGG îmbunătățește semnificativ frecvența mișcărilor intestinale între săptămânile 3 și 4.

Nestlé Health Science susține un stil de viață mai sănătos prin nutriție. În calitate de lider global în știința nutriției, venim în sprijinul celor care au nevoie de o mai mare atenție în alimentație, acoperim nevoile nutriționale speciale, oferind produse inovatoare pentru un viitor mai sănătos, ajutându-i pe consumatori și pacienți să se bucure de viață în fiecare zi Sprijinim și educăm consumatorii români cu privire la o alimentație echilibrată, cu un conținut adecvat de fibre vegetale. Trecerea la o dietă bogată în fibre nu se poate face brusc, ci într-o anumită perioadă de timp, treptat, și împreună cu o alimentație variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. Soluția completă oferită de noi pentru reglarea tranzitului intestinal este gama OptiFibre®. În cadrul planului se începe cu un flacon de OptiXpress® pe zi pentru un efect rapid și se continuă pentru minium 21 de zile cu o măsură de OptiFibre® pe zi. Peste 95% dintre consumatorii români care au testat OptiFibre® au fost mulțumiți de efectul acestuia și 89,48% au declarat că ar recomanda familei și prietenilor[xi].

OptiFibre® este o soluție versatilă care ajută la reglarea tranzitului intestinal, conține 100% PHGG (gumă guar parțial hidrolizată), cu efect prebiotic, cu adresabilitate multiplă. Este produs natural din 100% fibre vegetale solubile, are un singur ingredient (boabe de guar), nu își mărește volumul în apă, nu modifica culoarea, este ușor de folosit, are un gust și miros neutru, ceea ce înseamnă că poate fi adăugat în orice băutură sau mâncare. Poate fi folosit de adulți, copii peste 3 ani, femei însărcinate sau care alăptează și vârstnici. Pentru OptiFibre®, boabele de guar se prelucrează printr-un proces special de hidroliză. Consumul regulat de OptiFibre® contribuie la asigurarea aportului zilnic recomandat de fibre. Este recomandată administrarea timp de minim 3 saptămâni pentru un efect susținut și se folosește o măsură de OptiFibre® dizolvată în 200 ml apă sau amestecată cu 150 ml alimente semisolide (de exemplu iaurt). Peste 44 de studii clinice arată că OptiFibre® ajută la reglarea tranzitului intestinal.

