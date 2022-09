Salarii mărite pentru angajații din domeniul sanitar german

De la 1 septembrie 2022, angajații din domeniul sanitar german vor beneficia de salarii mărite. Măsura a fost stabilită prin Legea privind dezvoltarea ulterioară a sistemului de sănătate (GVWG), cunoscută și sub numele de Legea privind contractele colective de muncă.

CE PREVEDE ACEASTĂ LEGE?

Această lege prevede ca angajații din domeniul îngrijirii vor avea parte de salarii mărite. Acest lucru va avea loc începând cu data de 01 septembrie 2022. După această dată, toate unitățile medicale germane sunt obligate să plătească cel puțin salariul majorat stabilit prin contractul colectiv de muncă. Sau acestea au posibilitatea să se ghideze după un contract colectiv corespunzător.

GRILA DE SALARIZARE CARE SE APLICĂ

Pentru persoanele angajate fără studii de specialitate, salariul va crește de la 12 euro/oră la 13,70 euro/oră. Pentru angajații care au terminat un an de studii de specialitate, salariul crește de la 12,50 euro/oră la 14,60 euro/oră. Pentru persoanele calificate, cu recunoaștere în Germania și 3 sau 4 ani de școală profesională sau facultate, venitul lunar va crește de la 15 euro/oră la 17,10 euro/oră.

DOAR CEI VACCINAȚI CU SCHEMA COMPLETĂ SE VOR PUTEA ANGAJA

O altă noutate în domeniul sanitar din Germania este că autoritățile au înăsprit regulile la angajare. Cu alte cuvinte, s-a stabilit ca începând cu luna octombrie doar cei vaccinați cu 3 doze se vor putea angaja. În prezent, cei care doresc să lucreze în domeniul sanitar din Germania, se pot angaja și cu 2 doze de vaccin efectuate. Acest lucru nu mai este posibil începând din luna octombrie, când devine obligatorie schema completă de 3 doze. Asistenții și îngrijitorii care lucrează deja în domeniu și au doar 2 doze de vaccin, vor fi obligați să-și efectueze și cea de-a 3 doză. Este posibil ca de la anul să se renunțe la această măsură. Mai multe infomații despre situația pandemică din Germania, veți găsi aici.

ROMÂNII STABILIȚI ÎN ITALIA SUNT INTERESAȚI DE LUCRUL ÎN GERMANIA

În ultima perioadă s-a observat un interes crescut al românilor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii în Germania. O parte dintre aceștia aleg această țară în detrimentul Italiei, fiind atrași de standardul de viață ridicat și de salariile mai mari.

În fiecare an, tot mai mulți români decid să se stabilească în Germania ca țară adoptivă. Potrivit estimărilor oficiale, peste un milion de români trăiesc și lucrează în Germania. Acestora li se adaugă, an de an, câteva zeci de mii de lucrători sezonieri.

CUM NE PREGĂTIM ÎNAINTE SĂ PLECĂM LA MUNCĂ ÎN GERMANIA?

Un sfat pentru românii care vor să meargă să lucreze în Germania este să se informeze foarte bine înainte să ia această decizie. Sunt lucruri importante pe care trebuie să le știi de la început și întrebări esențiale: Unde vii? Care sunt drepturile tale? Unde poți să apelezi?. Ar trebui să verifice foarte bine firma intermediară și să ceară un contract de muncă înainte. Ideal este să se semneze contract direct cu angajatorul din Germania.

CINE SUNTEM NOI? CU CE NE OCUPĂM ȘI CU CE VĂ PUTEM AJUTA?

Suntem o firmă care ne ocupăm cu de recuperarea taxelor din Austria și Germania. Dacă ați lucrat sau lucrați încă în prezent în Austria sau Germania și aveți nevoie de ajutor în acest sens. Noi vă stăm la dispoziție! Pe blog-ul nostru veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie în cazul în care va-ți gândit să încercați lucrul în Austria sau Germania. Noi încercăm să vă oferim informații care vă pot fi de folos în cazul în care aveți de gand să plecați sau sunteți deja în Germania sau Austria.

Ne puteți contacta aici:

numărul de telefon: +40 369 805 805

Whatsapp: 0771 441 296

e-mail: office@migro.ro

De asemenea cu ajutorul aplicației noastre, îți poți depune singur dosarul la noi. Astfel noi vom putea începe demersurile necesare recuperării taxelor tale din Austria (dacă ai lucrat acolo în ultimii 4 ani).

Dacă dorești să afli informații despre modul în care funcționează și impozitul pe salariu în Austria, poți afla cu un click aici.