Ce bonusuri ofera agențiile de pariuri

Agentiile de pariuri de pe internet ofera jucatorilor foarte multe bonusuri interesante. Fie ca esti client nou, fie ca ai deja cont pe un site de pariuri vei avea la dispozitie oferte promotionale atractive. Acestea iti vor aduce diverse beneficii pe platforma de pariuri si astfel vei avea sanse mai mari de a obtine castiguri.

In acest articol iti voi prezenta care sunt cele mai populare tipuri de bonusuri pe care le ofera casele de pariuri online si cateva detalii utile de stiut despre fiecare tip de oferta in parte.

Bonusurile oferite de casele de pariuri online

Ofertele promotionale sunt nelipsite in ziua de astazi de pe site-urile de pariuri online. Multi jucatori sunt atrasi de bonusurile oferite de casele de pariuri, astfel ca operatorii lanseaza fel si fel de oferte tot mai interesante.

Incasarea unui bonus la pariuri este o chestiune simpla, insa trebuie sa stii ca fiecare agentie are propriul mecanism de acordare a bonusurilor. In timp ce pe unele site-uri bonusurile sunt creditate automat, pe altele trebuie sa activezi manual ofertele sau chiar sa introduci coduri promotionale (la deschiderea contului sau la depunere), asa cum se intampla cu oferta cu cod bonus ContiCazino.

De aceea este important sa te informezi cu atentie asupra ofertelor bonus, pentru a sti exact pasii pe care trebuie sa ii faci pentru a profita la maxim de ele.

In ceea ce priveste tipurile de bonusuri pe care le vei intalni la agentiile de pariuri online din Romania, iata cele mai populare oferte disponibile:

Bonusuri fara depunere

Uneori, pe unele site-uri licentiate de pariuri poti chiar sa incasezi bonusuri gratuite, fara sa fie necesar sa faci vreo depunere. Pentru inregistrarea pe site, pentru verificarea contului sau pur si simplu drept bonus de fidelitate pentru clientii activi, unele case de pariuri iti vor oferi bonus fara depunere.

Aceste oferte includ de regula bani bonus sau pariuri gratuite. Vei putea folosi aceste beneficii complet gratuit pe platforma si astfel sa pariezi practic fara niciun risc. Asadar ai numai de castigat si e clar ca ofertele bonus fara depunere sunt la mare cautare.

Bani bonus

La majoritatea agentiilor de pariuri, la primele depuneri vei fi recompensat cu bani bonus. Mai exact, vei primi un anumit procent bonus din suma cu care iti incarci contul, incepand de la 50% si ajungand pana la 200% sau chiar si mai mult in unele cazuri. Astfel vei avea un buget de start mult mai consistent si mai multi bani pentru a plasa pariurile dorite.

Pariuri gratuite (free bets)

Promotiile cu pariuri gratuite sunt foarte raspandite in mediul online la agentiile licentiate. Poti astfel sa incasezi unul sau mai multe pariuri gratis (free bets) pe care sa le folosesti pentru plasarea biletelor. Este vorba practic de o anumita suma de bani bonus primita din partea agentiei, pe care o vei putea utiliza integral pentru plasarea unui bilet, fara sa cheltuiesti astfel din fondurile proprii.

Pariuri fara risc

Uneori la casele de pariuri online poti chiar sa joci fara riscul de a pierde. In acest sens iti vin in ajutor bonusurile de tip pariu fara risc. Prin intermediul acestora vei primi banii inapoi in cazul in care biletul plasat de tine este necastigator.

Bineinteles insa ca exista anumite conditii ale ofertei, iar biletul si pronosticurile de pe el trebuie sa indeplineasca anumite criterii pentru a fi eligibil pentru acest tip de oferta cu rambursarea banilor.

Alte tipuri de bonusuri la pariuri

Cele 4 oferte amintite mai sus sunt cele mai populare la casele de pariuri de pe internet. Totusi, pe langa ele poti intalni o intreaga serie de alte promotii, precum:

Bonus pentru biletele multiple – cu cat adaugi mai multe pronosticuri pe biletul de pariuri, cu atat vei primi un bonus suplimentar la castig mai mare

– cu cat adaugi mai multe pronosticuri pe biletul de pariuri, cu atat vei primi un bonus suplimentar la castig mai mare Cote marite – pentru unele evenimente casele de pariuri ofera cote mult imbunatatite (mai mari) fata de oferta standard

– pentru unele evenimente casele de pariuri ofera cote mult imbunatatite (mai mari) fata de oferta standard Pariul sansa – la unele agentii, daca pierzi un bilet la un singur meci atunci poti primi banii inapoi sau poti chiar sa primesti un castig mai mic de pe bilet

– la unele agentii, daca pierzi un bilet la un singur meci atunci poti primi banii inapoi sau poti chiar sa primesti un castig mai mic de pe bilet Cashback – poti sa beneficiezi uneori de promotii de tip “cashback”, care iti vor inapoia in cont o parte din pierderile inregistrate intr-o anumita perioada

– poti sa beneficiezi uneori de promotii de tip “cashback”, care iti vor inapoia in cont o parte din pierderile inregistrate intr-o anumita perioada Miza inapoi la 0-0 – cu siguranta niciunui pasionat de fotbal nu ii plac meciurile fara goluri, iar in acest sens, unele case de pariuri iti vor rambursa banii pe pariuri daca meciul se termina 0-0

– cu siguranta niciunui pasionat de fotbal nu ii plac meciurile fara goluri, iar in acest sens, unele case de pariuri iti vor rambursa banii pe pariuri daca meciul se termina 0-0 Bonusuri de fidelitate – poti fi recompensat cu diferite bonusuri pentru activitatea ta si fidelitatea arata pe site-ul de pariuri pe care joci

– poti fi recompensat cu diferite bonusuri pentru activitatea ta si fidelitatea arata pe site-ul de pariuri pe care joci Bonus de ziua de nastere – de ziua ta de nastere majoritatea agentiilor online la care ai cont iti vor oferi un anumit bonus gratuit

Asadar, dupa cum poti observa, ofertele promotionale la casele de pariuri online sunt extrem de numeroase. Practic vei intalni la tot pasul bonusuri interesante de care poti profita.

Nu ramane decat sa te orientezi catre cele mai populare oferte si sa profiti din plin de ele pentru a-ti creste sansa de reusita, dar si pentru a avea parte de o experienta de joc mai interesanta.