Ministrul Burduja, la Forumul Economic România-SUA: Se fac eforturi pentru deschiderea unui oficiu românesc pentru ştiinţă şi tehnologie (ROST) în Silicon Valley!

Ministrul Cercetării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a precizat, miercuri, în cadrul Forumului Economic România – SUA, că se fac eforturi pentru deschiderea unui oficiu românesc pentru ştiinţă şi tehnologie (ROST) în Silicon Valley.

„Ne-am uitat la ce au făcut alte state şi ele nu doar au primit prin agenţii în ţară investitori, ci sunt state care şi-au creat un hub în Silicon Valley unde au pus câţiva oameni, poate să fie un hub foarte micuţ, dar abil şi au atras de acolo investiţii de mare valoare adăugată. România are la Bruxelles un oficiu de ştiinţă şi tehnologie, se numeşte ROST (Romanian Office for Science and Technology – n.r.) şi lucrăm intens să operaţionalizăm un al doilea punct al ROST în Silicon Valley. În noiembrie mă voi afla în Silicon Valley şi la Washington pentru a înainta şi cu acest plan”, a spus ministrul.