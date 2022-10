Ministrul Muncii, Marius Budăi, taxează dur ipocrizia liderilor USR: Când au fost la guvernare nu au dat nimic pensionarilor, acum spun că dau 27%!

Zilele trecute, românii, inclusiv pensionarii, au ieșit în stradă, pentru a protesta împotriva guvernului. Seniorii României s-au plâns de sărăcia extremă cu ochii în lacrimi. Marius Budăi, ministrul Muncii, susține că a urmărit tensiunile sociale din ultima vreme.

Oficialul PSD a vorbit la România TV despre disperarea românilor.

„Nu numai că ajung (n.r. – la mine) aceste mesaje, dar nu sunt o persoană care coboară din mașină și se închide în casă. Mă deplasez permanent în piață, iau contact cu oamenii, sunt un om simplu, crescut de bunici la țară, într-un mod în care cred eu, legătura cu oamenii e foarte importantă, mai ales atunci când ești demnitar, pentru că ești în slujba cetățenilor, trebuie să le reprezinți interesele. Uneori, condițiile permit mai mult, acum condițiile sunt puțin altfel. Dar e un motiv în plus să implementăm niște măsuri pe care le-am implementat și până acum.

(…) Am lucrat pe salariul minim, am avut servicii suplimentare față de serviciul de bază, nu ne ajungeau banii în familie. Nu am avut o situație în care să spun că nu cunosc situația reală. Îmi aduc aminte cu nostalgie că am învățat multe lucruri de la bunicii mei, de la țară (…)”, a declarat Marius Budăi, la România TV.

Ministrul Budăi le-a răspuns și celor de la USR, care au cerut ca pensiile să fie majorate mult mai mult.

„Când au fost la guvernare nu au dat nimic, acum spun că dau 27%. Ca un trădător de țară (n.r. – ministrul Fondurilor Europene) a scris un procent cum nu mai e nicăieri, valabil până în 2070″, a mai declarat oficialul PSD.

În prezent, Marius Budăi nu poate promite o majorare a pensiilor mai mare de 10% pentru anul viitor.

„(…) Noi (n.r. – PSD) am spus că propunem o măsură de cel puțin 10%, bazată pe aceste cifre, astfel încât ceea ce gândim pe anul următor să fie un sprijin în mediul de afaceri și a categoriilor vulnerabile.

Nu vreau să vorbesc mai sus despre această cifră, sub nicio formă. Nu aș vrea să dau vreo speranță seniorilor României, bunicilor și părinților noștri, pe care să nu o putem îndeplini. Spun sigur că va fi minim 10% de la începutul anului 2023″, a mai punctat ministrul Muncii, la RTV.