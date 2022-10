Ministrul Rafila pune „punctul pe i”: România raportează de șapte ori mai puține infecții nosocomiale decât media UE!

Caz bizar în România, țara din UE cu cel mai prost sistem medical. Doar 1% dintre infecțiile nosocomiale sunt raportate oficial, în timp ce la nivelul blocului comunitar, media este de 7%.

Ministrul Alexandru Rafila i-a prins cu minciuna pe managerii de spitale publice. Marți, 25 octombrie, oficialul PSD de la Sănătate a vorbit despre raportul realizat de MS, cu privire la infecțiile asociate asistenței medicale.

„L-am finalizat. Aveam la dispoziţie nu numai datele, dar şi toate modificările legislative şi organizatorice pe care le-am făcut în ultimul an. Cred că în ultimul an, din acest punct de vedere, s-a reuşit cea mai importantă evoluţie din ultima perioadă, ultimii cinci ani, zece ani.

Am reuşit să facem foarte multe lucruri care pot să ducă la controlul acestui fenomen. Nu putem să pledăm pentru două chestiuni care sunt contradictorii şi care pot să inducă oamenii în eroare, pe de o parte, şi pot să afecteze serios şi credibilitatea sistemului sanitar şi nu neapărat a Ministerului Sănătăţii, ci a profesioniştilor care lucrează în zona sănătăţii.

România raportează după o evoluţie crescătoare 1 la sută din totalul cazurilor externate ca fiind infecţie asociate asistenţei medicale. Media la nivelul european este de 7 la sută.

Noi am crescut de la 0.2 la 1. La nivelul Uniunii Europene sunt în fiecare an 37.000 de decese care sunt datorate infecţiilor asociate asistenţei medicale, iar numărul de decese care sunt parţial atribuite acestor infecţii, pentru că pacienţii au foarte multe patologii foarte complicate, este de cel puţin de trei ori mai mare. România are cam 5 la sută din populaţia Uniunii Europene şi dacă ar fi să extrapolăm aceste cifre la nivelul ţării noatre am vedea că şi în România numărul de decese ar putea să fie atribuite infecţiilor asociate asistenţei medicale ar fi probabil de circa 1.700 de decese care s-ar înregistra la nivelul unui an”, a afirmat medicul Rafila.

Ministrul a mai transmis că țara noastră se află pe primul loc la consumul de antibiotice din UE. Acest lucru genereză o rezistență și mai mare a bacteriilor la medicamente, a avertizat Alexandru Rafila.