Valoarea tichetelor RABLA ar putea crește în anul 2023!

Valoarea tichetelor RABLA ar urma să crească chiar de anul acesta. O discuție în Guvern, decisivă, urmează să aibă loc săptămâna următoare.

După ce premierul Nicolae Ciucă i-a spus ministrului Mediului, Tánczos Barna, în ședința de Guvern, ca până săptămâna viitoare să vină cu o informare legată de modul în care poate fi continuat Programul „Rabla”, acesta din urmă a precizat: ”Da, domnule prim-ministru, aşa cum aţi dispus, am început pregătirea programelor „Rabla clasic”, „Rabla plus” şi „Rabla local”. În cadrul Programului „Rabla clasic”, care oferă acel bonus pentru casarea maşinilor vechi şi posibilitatea de cumpărare de maşini clasice, cu motorizare clasică, noi, avem bugetul pentru a asigura o creştere cu 15% a primei de casare, aşa cum şi dumneavoastră aţi discutat la „Dacia”, cu ocazia vizitei pe care aţi efectuat-o”.

”Avem bugetul pentru a oferi acest sprijin majorat în 2023. În acelaşi timp, că creştem bugetul pentru maşinile electrice. Conform discuţiilor de acum doi ani, cu producătorii şi importatorii de mărci auto, am stabilit atunci un program care oferă predictibilitate, oferă o evoluţie predictibilă în timp. Am stabilit împreună cu dânşii acum doi ani, pe patru ani, un program care ajută atât sectorul, cât şi cetăţenii, în mod special, pentru schimbarea autoturismelor vechi. Anul trecut s-au constatat evoluţii absolut pozitive pe piaţa auto din România. A crescut numărul de maşini noi înmatriculate, a crescut exponenţial numărul de maşini electrice înmatriculate datorită programelor derulate prin Administraţia Fondului pentru Mediu. S-a redus numărul de maşini second-hand pentru prima dată după foarte mulţi ani. Deci, parcul auto din România se întinereşte şi am putea spune că la sfârşitul anului 2023 bifăm inclusiv obligaţia din PNRR. Ne-am asumat că vom scoate peste 250.000 de maşini vechi din circulaţie. Cred că la sfârşitul anului 2023 deja ţinta pentru ’26 va fi atinsă” a mai precizat ministrul Mediului, conform Rador.