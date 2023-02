Alimentul medicament care te ajută să slăbești!

Există un aliment care este considerat medicament deoarece are numeroase beneficii asupra organismului și este recomandat în special persoanelor care vor să scape de kilogramele în plus.

Specialiștii în nutriție și în medicină au ajuns la concluzia că există o legumă care are efecte uimitoare și o pot considera un veritabil medicament, datorită numeroaselor proprietăți pe care le are asupra sănătății.

Este vorba despre gulie, legumă care poate fi inclusă în dietele pentru slăbit, deoarece are zero colesterol, zero zaharuri.

Înrudită cu varza, broccoli și conopida, gulia te ajută să slăbești. Este un aliment plin de beneficii pentru organism, deoarece este bogată în vitaminele A, complexul B, C și K, conținând în același timp și potasiu, fibre, calciu, cupru, fier și multe altele.

Datorită conținutului ridicat de vitamina C, această legumă îți oferă 140% din valoarea zilnică recomandată și contribuie la o vedere mai bună datorită proprietăților ei. Gulia are un rol crucial în întărirea sistemului imunitar datorită faptului că are fosfor. De asemenea, leguma ajută și la menținerea sănătății dinților și gingiilor.

Având sub 30 de kilocalorii pentru o porție de 100 de grame, gulia reprezinta un aliat de încredere în lupta cu excesul ponderal. Aceasta poate fi introdusa cu succes în dietele de slăbire, oferind un grad ridicat de sațietate, (în special datorita cantității mari de fibre si a substanțelor nutritive) pentru un aport caloric minim, conform drmax.ro