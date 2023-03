Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, cere pedepse drastice pentru șoferii vitezomani!

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a transmis miercuri că asistăm de prea mult timp la adevărate tragedii pe şosele şi este nevoie să răspundem cu măsuri foarte dure, mai ales legislative, precum cele pe care le-a propus recent, şi anume Legea Anastasia. Proiectul prevede majorarea de 10 ori a perioadei de interdicție a redobândirii permisului pentru criminalii de pe șosele.

Robert Cazanciuc susține că, în contextul în care de cinci ani încoace România este pe primul loc în Europa la numărul de morţi din accidente rutiere, ”este nevoie să răspundem cu măsuri foarte dure, mai ales legislative, precum cele pe care le-am propus recent – Legea Anastasia și majorarea de 10 ori a perioadei de interdicție a redobândirii permisului pentru criminalii de pe șosele”.

”Ca om, am fost oripiliat de ce li se întâmplă semenilor mei și extrem de indignat de cum pot unii să sfideze orice normă legală sau morală urcându-se băuți, drogați sau fără permis la volan.

Ca parlamentar, am decis că trebuie să intervin. Drept pentru care am inițiat un mic, dar foarte important, pachet legislativ care să reducă din numărul mare de tragedii rutiere. Așa s-a născut Legea Anastasia care nu îi mai iartă de executarea unei pedepse cu închisoarea pe cei vinovați. Așa am conceput, complementar, interzicerea timp de cinci ani a redobândirii permisului auto pentru cei care termină de executat o pedeapsă cu închisoarea.

Îmi doresc ca aceste inițiative legislative să se concretizeze cât mai repede, căci pe șosele carnajul continuă, în timp ce noi votăm în Parlament. Continuă, pentru că teribilismul și inconștiența unor oameni iresponsabili aflați la volan nu doar că iau vieți nevinovate, dar nasc și drame cutremurătoare în familiile victimelor de pe șosele. Și spun nu de puține ori, pentru că țara noastră se află în continuare, de mai bine de cinci ani încoace, pe primul loc în Europa la numărul de morți din accidente rutiere.

Ce poate fi mai dureros decât să-ți pierzi un tată, o mamă, un frate sau o soră, un prieten sau un iubit ori iubită, fără nicio vină, din cauza unui inconștient aflat la volan? Dar ce poate fi mai sfâșietor pentru un părinte care își vede copilul răpus de un criminal la volan?

Am proprietatea termenilor și folosesc eticheta de criminal fără încercarea de a epata, ci pur și simplu pentru că o persoană care consumă băuturi alcoolice sau se droghează ori nu are permis auto, folosește mașina pe care o conduce în scopuri criminale, ca pe o armă, chiar dacă nu premeditat. De altfel, de aceea, în legislația penală, infracțiunea poartă numele de ucidere din culpă. Însă, atunci când aceasta se produce din cauza alcoolului, drogurilor sau a lipsei calității de a șofa, atunci deja este o circumstanță agravantă și îl transformă pe autor în criminal. Acesta este conștient, în starea de luciditate, că alcoolul sau drogurile îi pot afecta capacitatea de a conduce.

Deși statul este primul chemat să intervină în prevenirea dramelor, nu doar el poate lua măsuri de prevenire, ci și societatea civilă, noi, oamenii. Pentru că și noi putem opri suferințele încercând să-i împiedicăm pe cei apropiați nouă să se urce la volan când nu au dreptul de a conduce, fie că sunt băuți sau drogați, fie că nu au permis”, a scris Robert Cazanciuc, pe Facebook.