Profesorul Vlad Ciurea avertizează: „Nu vă mai biciuiți creierul cu energizante şi cafele!”

Profesorul doctor Vlad Ciurea a revenit cu sfaturi pentru cei care vor să aibă o viață liniștită, împlinită și cu mai puține boli la bătrânețe.

Vlad Ciurea spune că acesta poate fi antrenat, pentru a deveni mai liniștiți și mai echilibrați. „Orice fel de discuție, orice participare verbală, auditivă, orice melodie, mișcarea, toate stimulează creierul. E bine să te miști, pentru că face parte din ființa umană. Eu mă mișc și fac orice îmi place mie. De exemplu, ascult un anumit fel de muzică, și anume latino. Îmi pun muzica aceea și imediat renasc. E bine ca fiecare să facă așa cum dorește acest lucru. Muzica ne face bine la orice. Toată dimineața eu nu ascult știri, decât să aflu cum e vremea, atât, și apoi trec numai pe muzică”, a declarat profesorul Vlad Ciurea.

Medicul chirurg spune că trebuie să ne stimulăm mereu creierul, să îi dăm ceva nou de făcut. De asemenea, putem că ne folosim de acea curiozitate cu care ne-am născut. „Căutați mereu ceva nou, plăcut. Picătură cu picătură. Căutați mereu compania celor din jur. O soluție e să mergeți la piață. Minunat ar fi să găsiți chiar o piață de flori”. În plus, Vlad Ciurea spune că creierul are nevoie din când în când de câte o „prăjiturică”. Nu una dulce, ci una spirituală: un spectacol de operă sau o piesă de teatru.

Invitat în emisiunea CSID LIVE, profesorul Vlad Ciurea, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic Sanador, a subliniat importanța stilului de viață asupra sănătății creierului.

Specialistul spune că multitaskingul este ca o otravă pentru creier, ne degradează celulele nervoase. Mai mult, dacă ne forțăm să fim mereu conectați și apelăm la tot felul de substanțe stimulante, ne „biciuim” creierul și apare oboseala cerebrală, dar crește și riscul de tumori.

Creierul nu poate să lucreze în dezordine. Întrebat care este impactul stilului de viață asupra sănătății cerebrale, profesorul Ciurea a menționat că acesta este extrem de important.

„Stilul de viață are un impact total asupra creierului. Am făcut un experiment astăzi: am oprit telefonul la 8 și jumătate dimineața, când am început consultațiile, și l-am pornit abia la ora 13. Am constatat că am avut 27 de apeluri în acest interval. Am primit reproșuri că n-am răspuns la apeluri, dar am replicat că ori fac o treabă, ori alta. Care-i graba?

Structura cerebrală cere ordine, e foarte interesant. Nu trebuie să sărim de la una la alta. Nu facem niciuna bine. Creierul nu poate să lucreze în dezordine, se epuizează dacă facem mai multe lucruri în același timp. Epuizarea este dublă: la nivelul sinapselor și la nivelul celulelor”, a explicat profesorul Ciurea.