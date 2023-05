Ministrul Budăi pune „punctul pe i”: Problema profesorilor se trage din guvernarea de dreapta a anilor 2020-2021!

Ministrul Muncii Marius Budăi a avut marţi seară o intervenţie telefonică în emisiunea lui Victor Ciutacu, Punctul Culminant, în timpu, căreia a oferit ultimele detalii despre eforturile guvernului de a pune capăt grevei din Educaţie, care deja pune în pericol încheierea anului şcolar şi desfăşurarea examenelor naţionale.

Marius Budăi a declarat, în direct la România TV, că problema profesorilor se trage din guvernarea de dreapta a anilor 2020-2021, când, sub pretextul pandemiei, liberalii şi partenerii de la USR au ignorat necesitatea reformării legilor salarizării şi a pensiilor.

„Daca ar sta in puterea mea, cu ajutorul lui Dumnezeu as fi inchis problema pana acum. Dar suntem in situatia asta pentru ca intr-o guvernare strict de dreapta, legiles alarizarii si pensiilor au fost puse pe dreapta.

Este clar ca fiind inchisi in case si nerespectandu-se legea, oamenii au ajuns la limita suportabilitatii. Eu am spus clar ca solutia nu este doar la ministrul Muncii, ci trebuie sa vina dintr-un dialog onest cu sindicatele, de la intreaga coalitie, sa gasim varianta de mijloc, care sa poata debloca situatia.”, a declarat Budăi.

Întrebat de Victor Ciutacu dacă întrevede un orizont de timp în care problema din învăţământ să fie rezolvată, Mariu Budăi a precizat că identificarea unei soluţii nu depinde doar de ministrul Muncii.

„Avem peste 3 milioane de copii implicati, parintii lor, eu insumi sunt parinte, imi doresc ca in cel mai scurt timp sa inchidem aceasta situatie prin angajamente clare si ferme. Eu sustin ideea celor doi lideri ai coalitiei, ca Educatia trebuie sa devina prioritara in perioada urmatoare, asa cum in 2017 a fost Sanatatea.

Maine este sedinta de guvern, nu am primit niciun semn ca ar fi prezent si presedintele Klaus Iohannis. Ce a depins de mine, inchiderea grilei salarizarii la nivelul sfarsitului anului 2022, am facut de vineri.

Atributia Ministerului Muncii este alta, nu de a furniza finantarea. Dar este o problema a coalitiei si, impreuna cu dascalii nostri, trebuie sa gasim solutii. Le-am si spus ca noi nu suntem de parti diferite ale baricadei, ci de aceeasi parte.

Am fost de acord la discutiile de ieri ca trebuie sa discutam din ce in ce mai des pe noua grila de salarizare si personalul din educatie trebuie sa fie prioritar”, a adăugat Budăi.