Eurodeputatul Maria Grapini, în delegația PE, la Washington: Am cerut în cadrul discuțiilor și voi solicita și în scris congresmenilor cu care m-am întâlnit ridicarea vizelor pentru români!

“Reprezint România în Delegația Parlamentului European și mă mândresc cu asta. Sunt vicepreședinta Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) și, în această delegație, am putut să am un dialog cu senatori, cu congresmeni, cu Departamentul de Comerț, Departamentul de Stat, în care, evident, am ridicat probleme legate de cooperarea dintre UE și SUA, de nevoia de a avea o standardizare și, implicit, un acord comercial care să asigure o competiție corectă în piață. Mai mult, acest acord trebuie să fie pliat pe protecția consumatorilor.

De asemenea, am vorbit de țara mea, de România, și am cerut (și, de altfel, voi solicita și în scris senatorilor și congresmenilor cu care m-am întâlnit) ridicarea vizelor pentru români, pentru că România este membru al UE și, în Tratat, există o specificare clară privind reciprocitatea vizelor. Și cum celelalte state nu au nevoie de viză pentru a intra în SUA, exceptând România și Bulgaria, am cerut respectarea Tratatului, așa cum am solicitat și Comisiei Europene să aplice reciprocitatea. Au fost întâlniri foarte utile, au fost foarte deschiși dar, evident, presați și ei de viitoarele alegeri. Eu sunt alături de România oriunde m-aș afla”, a punctat, la finalul acestei misiuni la Washington, eurodeputatul Grapini.