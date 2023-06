Donald Trump, pus sub acuzare pentru şapte fapte în ancheta vizând documentele clasificate!

Fostul preşedinte american Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru şapte fapte în ancheta vizând documentele clasificate, aceasta fiind prima dată când un fost preşedinte se confruntă cu acuzaţii federale, potrivit CNN.

Trump este pus sub acuzare potrivit Legii spionajului, a declarat, joi, la CNN, avocatul său, dar și pentru obstrucţionarea justiţiei, distrugerea sau falsificarea de înscrisuri, conspiraţie şi declaraţii false.

Toate acuzațiile sunt legate de documentelor clasificate pe care Trump, la încheierea turbulentă a mandatului, le-a luat de la Casa Albă și le-a dus la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, Florida, pentru ca apoi să obstrucţioneze încercările guvernului de a le recupera.

Fostul preşedinte a recunoscut acuzațiile, dar ]n stilul caracteristic le-a calificatndu-le drept o „FARSĂ”. Trump a scris pe platforma Truth Social că a fost informat de către Departamentul de Justiţie că a fost pus sub acuzare şi că a fost ”somat să apară în faţa instanţei federale din Miami marţi, la ora 3 p.m. (…) Administraţia coruptă Biden i-a informat pe avocaţii mei că am fost pus sub acuzare, se pare că pentru Farsa cutiilor”.

Avocatul său a precizat că a primit o somaţie pe email de la Departamentul de Justiţie în care erau trecute acuzaţiile, dar nu au văzut documentul de acuzare încă.

Ca semn al discreţiei păstrate de procurorul special în ceea ce priveşte acuzaţiile, Serviciul Secret al SUA şi Poliţia Judiciară nu au fost informate din timp şi au fost surprinse de anunţul lui Trump pe reţelele sociale, au declarat, joi, oficiali din domeniu.

Acum, instituţiile de aplicare a legii se grăbesc să se pregătească pentru apariţia în faţa instanţei de săptămâna viitoare de la Miami, iar Departamentul de Justiţie mută resurse suplimentare acolo, au spus oficialii.

Procurorul special şi Departamentul de Justiţie nu au făcut declaraţii joi, iar un purtător de cuvânt a refuzat să comenteze.