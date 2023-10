Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, pune “punctul pe i”: “Neînțelegerea pe pachetul fiscal și de reforme administrative duce la creșterea riscului de a pierde banii europeni!”

Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, membru în Grupul S&D, a avertizat că neînțelegerea pe pachetul fiscal și de reforme administrative duce la creșterea riscului de a pierde banii europeni.

Potrivit eurodeputatului Grapini, riscul de a pierde fonduri europene este foarte mare, în contextul semnelor de întrebare ridicate în jurul foarte multor jaloane depuse de USR în Planul Național de Reziliență și Redresare.

“Dacă se lungește mult implementarea acestora, pentru că sunt termene foarte clare, vom pierde acești bani!”, a precizat Maria Grapini.

De asemenea, europarlamentarul umanist a reamintit modul în care USR împreună cu liberalii și premierul liberal de la acea vreme au făcut, pe fondul unei guvernări iresponsabile, „cea mai mare gaură” la bugetul de stat.

„Eu nu pot să uit și nici să iert și, uite, fac apel și acum la Curtea de Conturi, să verifice multele milioane de euro pe care le aruncăm, și astăzi, pe vaccinuri, sume care reprezintă o gaură la buget! Fie că vorbim de măștile neconforme, de echipamentele neconforme, vorbim de sume care reprezintă, până la urmă, banii noștri, ai românilor. Și, în plus, personal am cerut domnului Ghinea și Guvernului de atunci să văd, să am acces la conținutul PNRR, pentru că sunt vicepreședintele Comisiei pentru Piață Internă a Parlamentului European și mă interesa ce prostii sunt trecute acolo. Și, iată, timpul a demonstrat că am avut dreptate!”, a conchis Maria Grapini.