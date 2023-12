Maria Grapini, primul europarlamentar român care a transmis scrisori premierilor Orban și Cîțu privind stoparea achizițiilor publice în pandemie!

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a reamintit faptul că lipsa de transparență a Comisiei Europene privind contractele de achiziții a vaccinurilor anti-Covid-19, a determinat-o să voteze, în calitate de Raportor, împotriva acordării descărcării de gestiune a Comisiei Europene.

În context, eurodeputatul Grapini s-a declarat șocată de moartea europarlamentarului Michele Rivasi, cea care a cerut desecretizarea mesajelor dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, cu privire la contractul de aproape două miliarde de euro, pentru vaccinurile anti-Covid!

“Nu numai că am cunoscut-o, dar am și lucrat cu ea. A venit la mine, a văzut poziția mea în Comisie – pentru că era și ea în comisia pentru Libertăți Civile, m-a chemat la o cafea și am lucrat împreună pe anumite amendamente. Mai mult, am dorit să se înființeze și, de altfel, s-a și înființat, subcomisia Covid. Era extrem de documentată și a cerut, cu argumentele de rigoare, desecretizarea contractelor”, a punctat Maria Grapini.

De asemenea, europarlamentarul umanist a spus că, în contextul în care a lucrat bine cu aceasta, și-a permis, ca raportor pe descărcarea de gestiune a Comisiei Europene, să-i ceară președintei Ursula von der Leyen să trimită contractele de achiziție privind vaccinurile anti-Covid.

“Și, pentru că nu a făcut acest lucru, puteți să verificați, eu, ca raportor, am votat împotriva descărcării de gestiune a Comisiei Europene!”, a completat europarlamentarul umanist.

De menționat faptul că Maria Grapini a fost primul europarlamentar care a transmis mai multe scrisori premierilor (pe atunci) Orban și Cîțu privind stoparea achizițiilor publice în pandemie.

“Eu nu am votat Regulamentul pentru cerificatul verde, fiind în comisia pentru libertăți civile, justificând că nu există date științifice suficiente. Și, atunci, am cerut și, din fericire, a fost cuprins în Regulament un articol 32, în care se spunea că statele membre nu trebuie să folosească acest Regulament, direct sau indirect, pentru a obliga cetățenii să se vaccineze. Am cerut, de asemenea, Curții de Conturi din România – eu fiind și în relația cu Curtea de Conturi Europeană pentru că fac parte și din Comisia pentru Control Bugetar din PE – să controleze – dar atunci, imediat – cum s-au cheltuit banii și cum s-au achiziționat utilaje precum cele de la Romarm, care au fost aduse și care nici măcar nu au fost puse în funcțiune!”, a conchis Maria Grapini.