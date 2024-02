Grupul Nestlé raportează rezultatele anuale pentru 2023 și anunță o creștere organică de 7,2%

La nivelul anului 2023 pentru Grupul Nestlé, creșterea organică a atins 7,2%, cu pricing de 7,5% și o creștere internă reală (RIG) de -0,3%. Creșterea a fost extinsă în toate geografiile și categoriile. Vânzările totale raportate au fost de 93,0 miliarde CHF, o scădere de 1,5% (FY-2022: 94,4 miliarde CHF).

Mark Schneider, Nestlé CEO, comentează: „Inflația fără precedent din ultimii doi ani a crescut presiunea asupra multor consumatori și a afectat cererea de produse alimentare și băuturi. Privind către anul 2024, ne concentrăm pe creșterea volumului și mixului cu sprijin sporit pentru branduri, în timp ce îmbunătățim valoarea pentru consumatori prin inovație și renovare, calitate premium, accesibilitate și opțiuni mai nutritive. Suntem încrezători că avem strategia, portofoliul și resursele potrivite pentru a atinge obiectivele noastre pentru anul 2025”.

Vânzările la nivelul Grupului Nestlé

Creșterea organică a fost de 7,2%. Pricingul a fost 7,5%, reflectând creșterea costurilor din ultimii doi ani. RIG a fost de -0,3%, creșterea fiind afectată de cererea consumatorilor, constrângerile legate de capacitate și o perturbare temporară a aprovizionării cu vitamine, minerale și suplimente în a doua jumătate a anului. După cum era de așteptat, RIG a devenit pozitiv atât în trimestrul al patrulea, cât și în a doua jumătate a anului, beneficiind de optimizarea portofoliului, îmbunătățirea nivelurilor de servicii pentru clienți și sprijinul sporit pentru branduri. Creșterea a fost extinsă pe majoritatea zonelor geografice și a categoriilor. În piețele dezvoltate, creșterea organică a fost de 6,4%, condusă de prețuri cu un RIG negativ. În piețele emergente, creșterea organică a fost de 8,4%, stimulată de prețuri și un RIG pozitiv.

Rezultate la nivelul Zonei Europa

Creștere organică de 8,2%: -2,4% RIG; 10,6% pricing.

Vânzări 2023 Vânzări 2022 RIG Pricing Creștere organică Zona Europa CHF 19.1 mlr CHF 19.1 mlr – 2.4% 10.6% 8.2%

Creșterea organică a fost de 8,2%, pricing de 10,6%. RIG a fost de -2,4%, reflectând elasticitatea cererii și constrângerile de capacitate. Vânzările raportate în Zona Europei au înregistrat o scădere de 0,2%, ajungând la 19,1 miliarde CHF. Creșterea în Zona Europei a fost susținută de pricing, dezvoltarea puternică a vânzărilor pentru comerțul electronic și continuarea momentului favorabil pentru canalele out-of-home. Zona a înregistrat câștiguri de cotă de piață în segmentul hranei pentru animale de companie și mâncare pentru bebeluși.

După categorii de produse, principalul contribuitor la creștere a fost Purina PetCare, datorită ofertelor diferite în cadrul mărcilor premium Felix, Gourmet și Purina ONE. Cafeaua a înregistrat o creștere de o cifră, condusă de produsele Nescafé solubile și Ready to Drink. Dulciurile au înregistrat o creștere semnificativă de o cifră, cu câștiguri continue de cotă de piață pentru KitKat. Nestlé Professional a înregistrat o creștere de două cifre, condusă de băuturi. Mâncarea pentru bebeluși a înregistrat o creștere mare de o cifră, bazată pe momentul favorabil continuu pentru formulele premium pentru sugari, în special NAN. Produsele alimentare au înregistrat o creștere medie de o cifră, cu dezvoltări solide ale vânzărilor pentru Maggi.

Rezultatele financiare ale Nestlé România pentru 2023

„Într-un an plin de provocări și schimbări, Nestlé România a reușit o performanță remarcabilă, o creștere organică de 18,8% la nivelul întregului an. Această creștere se datorează echipei de peste 600 de profesioniști Nestlé, care au dat dovada de dedicare și implicare in fiecare zi. Mulțumesc întregii echipe Nestlé România, tuturor partenerilor cu care colaborăm și, bineînțeles, tuturor consumatorilor care continuă să prefere și să folosească mărcile și produsele noastre, zi de zi”, declară Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Rezultatele au fost la fel de bune și în ceea ce privește implicarea socială a companiei Nestlé România, care a continuat educația pentru o nutriție echilibrată prin campanii naționale, prin programele educaționale din școli, ajungând la peste 80.000 de elevi la nivel național, donații de peste 60 de tone către Banca pentru alimente, și susținerea cu produse a activității celor 38 de asociații de elevi și studenți cu care colaborează.

Business as a force for good: Planul Net Zero pe drumul cel bun

Nestlé a realizat o reducere netă de 13,5% a emisiilor sale de gaze cu efect de seră (GES) față de baza sa de referință din 2018, în timp ce a continuat călătoria spre atingerea obiectivului de Net Zero. Compania a depășit vârful emisiilor de carbon în 2019 și a reușit să decupleze creșterea sa de emisii. Nestlé este pe drumul cel bun pentru a atinge o reducere de 20% a emisiilor de GES până în 2025.Pentru prima dată, compania oferă acum transparență cu privire la reducerea gazelor specifice. De exemplu, a realizat o reducere de 15,3% a metanului față de baza de referință din 2018. Această reducere semnificativă a fost posibilă datorită concentrării grupului asupra aprovizionării cu lapte, ca fiind cea mai mare sursă de emisii de metan. Nestlé își face propriile operațiuni mai eficiente din punct de vedere energetic și își crește gradul de utilizare a energiei electrice regenerabile. La sfârșitul anului 2023, 91,9% din energia electrică utilizată în unitățile sale de producție la nivel global provenea din surse regenerabile. Scopul este de a atinge 100%. Compania continuă să reducă emisiile din lanțul său de valoare (Scopul 3). Colaborează cu furnizorii săi și cu fermierii de la care obține materii prime pentru a-i ajuta să reducă emisiile și să treacă la agricultura regenerativă. La sfârșitul anului trecut, 15,2% din materiile prime folosite de Nestlé proveneau de la fermieri care adoptă astfel de practici. Ambiția companiei este de a ajunge la 20% până în 2025. De asemenea, compania a redus utilizarea combustibililor fosili în domenii precum ambalarea și distribuția produselor.

Mai multe detalii pot fi găsite în raportul Nestlé’s Creating Shared Value and Sustainability Report (pdf, 20Mb), care a fost publicat astăzi.

Perspective pentru anul 2024: Compania se așteaptă la o creștere organică a vânzărilor de aproximativ 4%. Obiectivele pe termen mediu pentru 2025 sunt pe deplin confirmate: o creștere organică a vânzărilor de o cifră.

Despre Nestlé

Nestlé este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume. Este prezentă în 189 de țări din întreaga lume, iar cei peste 300.000 de angajați sunt dedicați scopului Nestlé de a îmbunătăți calitatea vieții și de a contribui la un viitor mai sănătos. Nestlé oferă un portofoliu larg de produse și servicii pentru oameni și animale de companie, pentru tot parcursul vieții. Cele peste 2000 de brand-uri ale Nestlé includ nume emblematice precum NESCAFÉ®, Nespresso®, Maggi® și Nesquik. Performanța companiei este susținută de strategia Nutrition, Health and Wellness. Sediul principal al Nestlé se află în Vevey, Elveția, unde compania a fost fondată în urmă cu mai bine de 150 de ani. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.