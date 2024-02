Sebastian Burduja pune „punctul pe i”: Eu mă bucur că vine în București schimbarea și trebuie cât mai repede, pentru că bucureștenii nu mai rezistă cu Nicușor!

Ministrul Energiei Sebastian Burduja a intervenit telefonic miercuri, în cadrul emisiunii Punctul Culminant, de la România TV, pentru a comenta declaraţiile preşedinţilor PSD şi PNL cu privire la comasarea alegerilor.

Pornind de la declaraţiile şi răspunsurile lui Marcel Ciolacu şi ale lui Nicolae Ciucă, Sebastian Burduja a vorbit şi despre posibilitatea ca el să fie candidatul unic al coaliţiei pentru Primăria Capitalei, în condiţiile în care Gabriela Firea pare să fi pierdut definitiv susţinerea conducerii PSD.

„Ati vazut declaratiile. Eu ma bucur ca vine in Bucuresti schimbarea si trebuie cat mai repede, pentru ca bucurestenii nu mai rezista cu Nicusor.

Orasul are nevoie de dezvoltare, este blocat. Genereaza locuri de munca prosperitate, are nevoie de ordine, fenomenul drogurilor a luat-o razna, politia nu mai e in apropierea scolilor, are nevoie de mult mai multa transparenta si de mult mai mult respect pentru cetateni.

Digitalizarea, astfel incat viata bucurestenilor sa fie macar una normala, daca nu una foarte buna”, a spus Burduja.

Sebastian Burduja spune că bucureştenii s-au săturat de actualul primar, Nicuşor Dan.

„Categoric, bucurestenii cauta o alta solutie. Doua treimi din bucuresteni ne-au spus ca nu mai suporta. Si Nicusor s-a resemna, a spus ca are post la Institul de Matematica, ii urez succes, e un profesor foarte bun, dar nu un bun administrator. Orasul arata mai rau decat acum patru ani, ceea ce credeam ca e imposibil.”, a spus Burduja.

Ministrul Energiei a declarat că este încrezator în faptul că va atrage voturile electoratului PSD.

„Eu intotdeauna am manifestat pentru democratie si imăpotriva unei persoane care voia sa schimbe legile care sa nu intre in puscarie. Apoi la primarie, marile proiecte, termoficarea, toate aceste lucruri nu au nevoie de clivajul asta intre partide. Asta a facut si Nicusor, cheltuie zeci de milioane prin instante pe procese si nu se preocupa de problemele oamenilor”, a mai spus preşedintele PNL Bucureşti.