Libris redeschide librăria Șt. O. Iosif din Brașov, după 6 luni de renovări și o investiție de 500.000 Euro

După 6 de luni de lucrări de reamenajare, librăria Șt. O. Iosif, “vatra” Libris, își redeschide porțile la Brașov pe 26 aprilie. Investiția în proiectul de reamenajare a spațiului, care include și reabilitarea clădirii – monument istoric în care funcționează librăria încă de la înființare, se ridică la 500.000 de euro.

Fondată în 1991 de Ana și Virgil Oniță, Libris este una dintre primele companii postdecembriste dedicate cărții și culturii. „Vatra” Libris este librăria Șt. O. Iosif din Brașov, un spațiu care există încă din 1918 și în care, pe parcursul a mai bine de un secol, a funcționat întotdeauna o librărie. De-a lungul timpului aceasta a avut diverse denumiri, dar numele inițial a fost Șt. O. Iosif, iar Libris îl păstrează în continuare, fiind o ancoră a culturii brașovene și, probabil, cea mai veche librărie din țară.

“Am intrat în lumea comerțului de carte înainte de anii ‘80, iar în urmă cu 33 de ani am preluat librăria. Imediat după ‘89, librăria Șt. O. Iosif, unde lucram ca librar, era în mare pericol să fie transformată în orice altceva. În ‘91 am demarat proiectul Libris cu gândul și viziunea ca această librărie să rămână o Casă a Cărții și așa a devenit prima librărie privatizată din România și sediul Libris. Cât despre Șt. O Iosif, această denumire există încă din 1918. Chiar dacă pe parcursul anilor librăria a avut și alte denumiri, aceasta era deja cunoscută de către publicul larg, nu doar cel brașovean, așa că nu i-am schimbat niciodată numele”, spune Ana Oniță, fondator Libris.

Design experiențial, cu 15 mii de titluri și 3 zone dedicate cititorilor de toate vârstele

Odată cu redeschiderea librăriei, Șt. O. Iosif devine o destinație importantă pe harta Brașovului și nu numai, găzduind peste 15 mii de titluri. Spațiul de 200 mp împărțit în 3 zone mari a fost regândit și reamenajat.

Salonul principal găzduiește cărțile de beletristică în română și engleză, titlurile de dezvoltare personală, spiritualitate, parenting, young adult și accesoriile. Atelierul de povești, respectiv zona pentru copii între 0-8+ ani, este dedicată volumelor pentru cei mici. Laboratorul de idei, salonul de la subsol, servește evenimentelor și găzduiește titlurile de specialitate (drept, medicină, carte școlară). Astfel, subsolul a fost transformat într-un centru cultural multifuncțional, gândit să găzduiască lansări de carte și alte evenimente, cu trepte ample care facilitează adunările publice.

“De-a lungul celor 6 luni de lucru la renovarea librăriei Șt.O.Iosif, filozofia și ADN-ul Libris s-au manifestat mai mult ca niciodată. De la respectul pentru carte și experiența cititorilor, care sunt centrale în toate proiectele noastre, la agilitate, adaptare și deschidere la schimbare, toate sunt reflectate astăzi în spațiul fizic al librăriei. Fiind un spațiu istoric, în care de 105 ani a funcționat întotdeauna o librărie, am avut parte de multe provocări în acest proiect de amenajare. Dar asemenea unui personaj dintr-o carte, care se dezvoltă cu fiecare pagină parcursă, și noi și proiectul nostru am depășit provocările și am ajuns într-un punct culminant. Iar din acest punct, sunt convinsă că librăria Șt. O. Iosif va deveni deopotrivă o destinație culturală și turistică, fiind probabil și cea mai veche librărie din țară” spune Augusta Oniță-Bagoly, Manager Librăria Șt. O. Iosif.

Designul și amenajarea au fost realizate de arhitectul Ștefan Vlad de la Singleart Design&Architecture, a cărui viziune s-a aliniat obiectivului de a transforma spațiul librăriei într-o destinație asociată cu lectura, cartea și cultura în toate formele sale.

Astfel, proiectul a fost ghidat de dorința de a transforma complet spațiul existent, folosind paleta de culori specifică Libris: verde pal, albastru marin și lila, pentru a crea un mediu vibrant și primitor.

Acest amestec de culori a fost esențial pentru a atrage o gamă largă de vârste, dorind să transformăm Libris într-un punct de întâlnire cultural pentru toți iubitorii de cărți.

“Acest proiect nu a fost doar o reamenajare, ci o reimaginare a modului în care spațiul fizic al Libris poate amplifica și completa prezența din online”, precizează arh. Ștefan Vlad, Singleart Design&Architecture.

O schimbare majoră a fost redeschiderea fațadei, care acum oferă lumină naturală și vizibilitate pentru trecători. De asemenea, un punct focal este zona de relaxare, dotată cu fotolii confortabile și o canapea, accentuată de un perete verde impresionant, cu plante naturale stabilizate, creând un colț de lectură intim și inspirațional.

Investiția în reamenajarea librăriei situate în clădirea istorică de pe strada Muresenilor nr. 14 s-a ridicat la jumătate de milion de euro, suma incluzând consolidarea integrală a clădirii.

Despre Libris

Afacere 100% românească, Libris a intrat pe piața de carte în 1991, cu librăria Șt. O. Iosif din Brașov. În 2009, apare Libris.ro care, în 14 ani de existență în online, a devenit nume de referință pe segmentul de librării în România.

În toți acești ani, Libris și-a asumat activ un rol de susținător al lecturii și a derulat campanii numeroase în acest sens. Din 2019, Libris a demarat proiectul CarteTeca, prin care își propune să-i atragă pe copii și adolescenți către lectură, oferind acces la volume noi și actuale bibliotecilor școlare. Anual zeci de biblioteci primesc, în urma unui concurs de proiecte de încurajare a lecturii, volumele cele mai dorite de copii, precum și titluri necesare incluse în bibliografie, astfel încât cei mici să poată descoperi cititul prin cărți noi, colorate și atractive.