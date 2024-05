Președintele Iohannis critică dur incidentul violent din Parlament unde deputatul Vîlceanu a atacat un coleg: Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României!

Președintele Klaus Iohannis a criticat miercuri incidentul violent din Parlament, unde deputatul Dan Vâlceanu e apărut în imagini în timp ce l-a atacat pe colegul său Florin Roman.

„Avem evenimente nedorite, din păcate, Made in Romania. Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României. Ştiţi că am mai văzut la televizor în alte ţări cum în Parlament se încearcă lămurirea unor chestiuni prin violenţă fizică. Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României aşa ceva, dar uite că am văzut. Este incalificabil şi sper că rămâne un incident absolut singular”, a afirmat Klaus Iohannis, chestionat cum comentează incidentul între Dan Vîlceanu şi Florin Roman din Parlament, miercuri la Zărneşti, judeţul Braşov, după ce a vizitat Parcul Naţional Piatra Craiului.

Deputatul PNL Florin Roman susţine marţi, într-o postare pe Facebook, că deputatul Dan Vîlceanu l-a agresat la ieşirea din sala de plen, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicată în zona nasului. El a povestit că Vîlceanu a încercat să îl muşte şi l-a prins de gât. Roman anunţă că va depune solicitare de sancţionare a deputatului, pentru lovire şi va depune plângere penală împotriva acestuia.

Din imaginile surprinse de camerele de filmat din Parlament, incidentul dintre Dan Vîlceanu şi Florin Roman a avut loc în anticamera sălii de plen. Cei doi se împing, iar Vîlceanu încearcă să îl muşte pe liberal de faţă, în timp ce îl ţine de gât.