Mega Infotripul sezonului 2024 pe Riviera Românească, un uriaș succes! De ce turiștii trebuie să aleagă litoralul românesc…

Mega Infotripul sezonului 2024 pe Riviera Românească s-a bucurat de un real succes. Sute de agenți de turism din țară și peste 50 de jurnaliști din mass-media centrală și locală au vizitat mai multe hoteluri care s-au bucurat de investiții și modernizări în calitatea serviciilor.

Surprizele organizatorilor, care au reușit să facă din acest mega infotrip, un eveniment memorabil, intitulat, de altfel, și „One big family”, au fost pe măsură pentru zecile de jurnaliști.

Începând cu vizitarea litoralul de sus, din elicopterul care a decolat de pe pista noului aeroport internațional Tuzla, continuând cu o excursie magică pe mare, la bordul unui catamaran de peste un milion de dolari, până la spectacolul de neratat oferit la Delfinariul Constanța, unde a fost prezentat, în premieră, „copilul” delfin Baby.

Vorbim de hoteluri de top, renovate, cu mâncare excelentă, cu manageri și angajați care îi fac pe turiști să se simtă ca acasă, cu piscine încălzite, cu camere din care nu îți lipsește aproape nimic ( care au papuci și halat de baie, geluri și, implicit, un frigider plin cu bunătăți atât pentru cei mari cât și pentru cei mici). Nu ai cum să nu petreci un concediu fabulos, și să uiți de Grecia sau Turcia, în aceste condiții.

Vizita la hotelul „Lupa by Bueno” din Constanța, care va fi deschis pe 10 iunie, hotel care are camere până la 60 de metri pătrați (!), îi va încânta pe viitorii turiști prin păstrarea vestigiilor din vechea Cetate Tomis, integrate în designul său, a fost, de asemenea, un moment de neuitat.

Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, salută, de altfel, faptul că la 1 iunie sunt deschise deja peste 300 de hoteluri în contextul unor creșteri a prețurilor, decentă, de doar 10-15%.

”Pentru noi, cel mai important este că am lucrat împreună, ANAT și Patronatele hoteliere și OMD-urile de pe Litoral, la acest Proiect. Este primul proiect împreună, și următoarele vor fi mai bune și mai eficiente. Vrem să arătăm că Litoralul, deși „atacat” de mulți, este mult mai bun decât percep sau susțin anumite voci! Avem multe de rezolvat: plaje, parcări, agrement, dar împreună vom reuși!” a declarat Alin Burcea, președinte ANAT.

” Obiectivul principal al evenimentului a fost promovarea stațiunilor de la malul Mării Negre și evidențierea ofertelor diverse, subliniind disponibilitatea noastră de a oferi experiențe de neuitat turiștilor. Riviera Românească se pregătește să-și arate farmecul. Ne propunem să insuflăm încredere vizitatorilor și să-i încurajăm să aleagă litoralul românesc. Ne dorim ca acest eveniment să devină o tradiție în fiecare an, astfel că ne angajăm în misiunea de a prezenta ce este mai bun pe litoralul românesc și de a le oferi amintiri de durată tuturor celor care ne vizitează”, a spus, la rândul său, Enache Bucovală, președintele OMD Județul Constanța.

Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronale Mamaia, atrage atenția asupra celei mai mari probleme a hotelierilor, și anume lipsa forței de muncă: „Personalul străin, în special din India, Cuba, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, reprezintă 80 la sută. Deci, practic, în acest moment lucrăm cu personal din România doar cu 20 la sută”.

Cu un număr tot mai mare de hoteluri construite, litoralul românesc numără acum 156.000 de locuri de cazare, dintre care 51 sunt de tip all-inclusive. Stațiunile cu cele mai multe vacanțe rezervate pentru acest sezon estival sunt Eforie, Mamaia și Venus, conform lui Aurelian Marin, prim vicepreședinte ANAT. Începând cu 1 iunie, tarifele încep de la 37 de lei pe noapte de persoană la hotelurile de două stele și ajung la 350 de lei la cele de cinci stele, incluzând toate facilitățile.

Concret, OMD Mangalia s-a constituit prin unirea stațiunilor care aparțin de Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Mangalia (Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter), împreună cu mediul de afaceri din zona Neptun – Olimp, scopul declarat fiind intrarea într-o nouă epocă a litoralului românesc, unde prețurile să nu mai fie „nesimțite”, iar serviciile să fie la fel de bune ca în Bulgaria, Grecia sau Turcia. Stațiunile care fac parte din OMD Mangalia au avut, din 2021, cel mai mare grad de ocupare din ultimele două decenii.

Mangalia are gânduri mari, în urma OMD-ului creat. Trebuie să reamintim transportul în comun gratuit pentru turiști, cu autobuze electrice, între stațiunile Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter și Neptun-Olimp – adică cele care fac parte din OMD Mangalia. Și parcarea este gratuită, atât pentru turiști, cât și pentru locuitori. Din această vară, OMD-ul adaugă oferta culturală și noi evenimente, pentru cei care vor descoperi muzeele din orașul vechi de peste 2.000 de ani, ce are foarte mult de oferit vizitatorilor.

Hoteluri de top

Phoenicia Blue, din stațiunea Olimp, cotat cu patru stele, are plajă proprie și 2.000 de șezlonguri proprii.

Prețurile diferă în funcție de perioada în care se cumpără pachetele turistice. Cel mai mic preț, cu toate tipurile de discount aplicate, este 50 de euro pentru o cameră, o zi, dar condiția este să se închirieze pentru cel puțin 3 zile. Într-o cameră bună, cu servicii all inclusive, în plin sezon, o familie cu doi adulți și doi copii va plăti în jur de 10.000 de lei pentru o săptămână.

Spre exemplu, la Jupiter, unde Hotelul Poseidon Resort&SPA, tot de 4 stele, are pachete cu cazare, mic dejun, demipensiune sau all inclusive. O ofertă excelentă pentru o vacanță fără griji este și hotelul Terra, din stațiunea Neptun, renovat și modernizat!. Hotelul are, de asemenea, două piscine și peste 1000 de șezlonguri, una fiind special amenajată pentru copii.

În restul timpului, turiștii pot să facă excursii, să viziteze vestigiile din Mangalia, să meargă la plimbări cu ambarcațiuni de lux, pe mare, să se plimbe cu avionul sau cu elicopterul, toate ofertele fiind afișate pe aplicația Visit Mangalia , creată de Organizația de Management al Destinației (OMD) Mangalia. Organizația a fost prima înființată legal în România, în anul 2019, conform legii pentru crearea OMD-urilor, în vigoare din anul 2018.

Industria turismului, creștere semnificativă în ultimii ani

În 2023, industria turismului din România a reprezentat 4,19% din PIB-ul țării, față de 2,98% cât a avut pondere în 2019, considerat an de referință pentru turism. În același timp, România a depășit anul 2019 cu 0,28% în ceea ce privește sosirile în unități clasificate de cazare, conform Institutului Național de Statistică (INS).

Riviera Românească păstrează trendul ascendent, rezervările pentru primele două luni, față de perioada similară a anului trecut, fiind în medie cu 25% mai mari. Programele „Înscrieri Timpurii” s-au bucurat de un interes major, rezervările pornind încă din toamna anului trecut cu reduceri de până la 60% din tariful pachetelor de bază. La acest lucru au contribuit și voucherele de vacanță a căror valoare în 2023 a fost de aproape două miliarde de lei, 95% dintre acestea fiind deja decontate.

Tarifele pe riviera românească au crescut în medie cu 10-15%, dar unele hoteluri le-au păstrat pe cele din 2023. Astfel, prețul mediu al unui sejur pe litoral este de 2.250 de lei, față de 1.750 de lei, cât a fost anul trecut, cu o durată medie a sejurului de 4,5 nopți.

Turiștii sunt mai atenți la bugetul alocat pentru vacanță și la raportul calitate/preț, preferând unități clasificate superior, cu facilități suplimentare. Hotelurile cu servicii all inclusive sunt preferate pentru 2024, în acest moment existând pe litoral 51 de hoteluri de acest tip, cu 23.746 de locuri de cazare, în creștere cu 28% față de anul trecut.

Pe Riviera Românească sunt disponibile în acest an 4.000 de unități de cazare clasificate, conform Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu 155.927 de locuri de cazare, în creștere cu 15% față de 2023. Acestea reprezintă 25% din numărul total de locuri din România.

A crescut față de 2023 numărul de hoteluri pe litoral, în acest an fiind 387 față de 292 în 2023, cu următoarele clasificări: opt hoteluri de 5*, 81 de 4*, 210 de 3*, 73 de 2* și 15 de 1*.

Numărul turiștilor sosiți în vacanță pe litoral a crescut în 2023 la 1.573,9 mii de persoane, cu 8,2% mai mult față de 2022, conform Direcției Județene de Statistică Constanța. În același timp, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică au fost de 5.203,1 mii în 2023, cu 9,4% mai multe decât cele din 2022.

În același timp, numărul turiștilor sosiți în primele două luni ale anului 2024 a fost de 44,2 mii de persoane, față de 41,2 mii de persoane în perioada ianuarie – februarie 2023, înregistrându-se o creștere de 7,3%. Turiștii străini, în număr de 4.163 persoane, sosiți în primele două luni ale anului 2024, sunt cu 0,7% mai mulți decât cei sosiți în perioada ianuarie-februarie 2023 (4.134 persoane) şi deţin o pondere de 9,4% în totalul turiştilor. Cei mai numeroși străini care au vizitat Constanța în primele două luni din 2024 sunt cei din Statele Unite ale Americii (698 persoane), urmați de cei din Turcia (450 persoane).

Stațiunile preferate de turiștii români sunt, în ordine: Mamaia și Mamaia Nord, Eforie Nord, Venus, Neptun-Olimp, Jupiter, Saturn, Cap Aurora, Costinești, Vama Veche, Eforie Sud, Techirghiol, Mangalia.

În 2024 se mizează pe o implicare a OMD-urilor locale și a OMD Județul Constanța, parteneriat public privat și rețetă de succes pentru dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunilor de la Marea Neagră.