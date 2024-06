Vânzările de vehicule electrice stagnează în SUA și Europa pe fondul incertitudinii persistente din piață

Se așteaptă ca în SUA și în Europa să se înregistreze o încetinire a cererii și a vânzărilor de vehicule electrice (VE) pe termen scurt, în timp ce China va înregistra o creștere constantă, potrivit celui mai recent studiu EY Mobility Lens Forecaster, un instrument de prognoză bazat pe inteligență artificială (AI) care oferă o perspectivă pentru volumele de înmatriculări de vehicule ușoare până în 2050.

În SUA, ratele ridicate ale dobânzilor, infrastructura de încărcare inadecvată și condițiile economice incerte au alimentat îngrijorările legate de accesibilitate și autonomie. Aceasta a dus la o încetinire a vânzărilor de vehicule electrice, estimându-se o stagnare pe termen scurt. Europa este afectată de prețurile ridicate, de incertitudinea economică și de infrastructura inadecvată, ceea ce încetinește adoptarea vehiculelor electrice (VE). În timp ce alte părți ale lumii se confruntă cu o încetinire a vânzărilor de vehicule electrice, China rămâne pe creștere, urmând ca vehiculele electrice cu baterii (BEV) să reprezinte peste 50% din totalul vânzărilor până în 2030 – cu doi ani mai repede decât sugerau previziunile anterioare. În ciuda încetinirii actuale a vânzărilor de vehicule electrice în SUA și Europa, previziunile pe termen lung rămân neschimbate, așteptându-se ca BEV-urile să reprezinte 50% din vânzări până în 2030 în Europa și 2033 în SUA.

În pofida întârzierii obiectivelor guvernamentale și a incertitudinii privind politicile în materie de EV după viitoarele alegeri prezidențiale din SUA, previziunile optimiste pentru SUA prevăd că mai multe EV-uri produse la nivel local vor impulsiona vânzările, care vor fi susținute de restricțiile la importul de produse fabricate în afara SUA. Previziunile arată că producătorii chinezi de automobile ar urma să se confrunte cu o înăsprire a politicilor comerciale din partea UE și a SUA, care vor impune sancțiuni mai stricte asupra importurilor de vehicule electrice, ceea ce ar duce la o scădere a vânzărilor chinezești la export. În acest scenariu, producătorii chinezi de vehicule electrice vor trebui să facă față unor bariere tarifare ridicate și vor trebui să își reevalueze și să își adapteze strategiile de expansiune a producției de vehiculele electrice.

Stela Andrei, Partener, People Advisory Services, lider al sectorului Auto, producție avansată și mobilitate, EY România: „Piața vehiculelor electrice din SUA și Europa se confruntă cu provocări legate de accesibilitate și infrastructură, în timp ce politicile de sprijin din China impulsionează creșterea, așa cum subliniază analiza EY. În privința pieței locale, surse recente indică faptul că sectorul vehiculelor electrice din România a înregistrat o creștere semnificativă în 2023 și continuă să se dezvolte în 2024, alimentat de stimulente guvernamentale, precum programul Rabla Plus și o rețea de încărcare care se extinde rapid, cu peste 1.000 de locații. Investiții importante din partea companiilor, precum OMV Petrom și Enel X îmbunătățesc această infrastructură. Avansurile tehnologice au împins autonomia vehiculelor electrice la 250-600 km, făcându-le tot mai competitive ca preț în comparație cu mașinile tradiționale”.

Despre studiu

EY Mobility Lens Forecaster un instrument de prognoză bazat pe inteligență artificială (AI) care oferă o perspectivă pentru volumele de înmatriculări de vehicule ușoare până în 2050.