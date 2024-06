Eurodeputatul Maria Grapini a vorbit, în grupul S&D, despre nemulțumirea unei largi majorități a românilor față de prestația Ursulei von der Leyen!

Europarlamentarul Maria Grapini a vorbit, marți, în grupul politic din care face parte (S&D), la prima întâlnire cu colegii săi după alegeri, despre nemulțumirea unei largi majorități a românilor față de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vizează un al doilea mandat de cinci ani la președinția Comisiei.

“Dacă va mai candida, vă cer părerea voastră: sa o votez? Eu am criticat-o de zeci de ori pentru modul cum a condus Comisia Europeană, pentru lipsa de transparență și dubla măsură practicată!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

De altfel, în luna aprilie, europarlamentarul Maria Grapini a taxat dur modul de lucru al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Săptămâna trecută (n.r.-aprilie 2024) nu am votat, din nou, descărcarea de gestiune a Comisiei Europene. Din punctul meu de vedere, Ursula von der Leyen nu are credibilitate când cere statelor membre corectitudine și transparență în cheltuirea fondurilor europene, dar în privința Comisiei Europene nu mai face același lucru. Am luat cuvântul, în plenul PE, și am spus răspicat aceste lucruri!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

În context, Maria Grapini i-a informat, din nou, pe români că, la nivel european, există instituții, care au curaj, precum Curtea de Conturi Europeană care nu a acordat, exact pe motivul invocat și de europarlamentarul român, descărcarea de gestiune.

O poziție similară, a mai spus eurodeputatul, a avut și ombusdmanul european care nu a primit răspuns de la Ursula von der Leyen la niciuna dintre solicitările sale privind contractele de achiziții a vaccinurilor anti-Covid.

De menționat că europarlamentarul Maria Grapini a acuzat, la începutul lunii aprilie, în plenul PE de la Bruxelles, Comisia Europeană, pentru lipsa de transparență, și a propus să nu se acorde descărcarea de gestiune pentru aceasta în contextul în care inclusiv Curtea de Conturi Europeană a dat aviz negativ.

„Trebuie să vă spun că simt o frustrare uriașă când am auzit că s-a spus aici că transparența Comisiei este la cea mai mare înălțime. Știm foarte bine cât ne chinuim, și ombusdmanul ,și Curtea de Conturi Europeană și noi, comisia de control bugetar, să aflăm ce s-a întâmplat cu banii din contractele încheiate de doamna președinte, Ursula von der Leyen, privind vaccinurile anti-Covid. Există, din păcate, o dublă măsură!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, în raportul privind decărcarea de gestiune a Parlamentului European, unde este raportor din partea grupului S&D, a constat existența unor amendamente stranii, care prevăd că europarlamentarii trebuie să păstreze chiar și bonurile de la cafea, apă și hârtie, cumpărate pentru cabinete. În același timp, a completat eurodeputatul, în cazul unor sume infinit mai mari, chiar și avizele negative date de Curtea de Conturi Europeană nu sunt luate în seamă de cei responsabili.

“Cred că trebuie să privim foarte serios această situație și să tratam cu aceeași unitate de măsură descărcările de gestiune și ale Parlamentului, dar și ale Comisiei, Consiliului și agențiiilor europene. Doar astfel putem proteja intersele financiare ale UE și, implicit, banii cetățenilor. Așadar, aș dori ca însuși Consiliul să nu mai acorde așa ușor descărcarea de gestiune, iar colegii din PE să fie mult mai exigenți. Eu nu am votat anul trecut această descărcare de gestiune și, probabil, nu o să o votez nici acum!”, a conchis, în intervenția sa de atunci, Maria Grapini.

Europarlamentarul Maria Grapini a criticat, și în luna martie, într-o nouă intervenție tranșantă, modul de lucru al președintei Comisiei Europene.

„De fiecare dată când vine în PE, vorbește atât de populist deși, în realitate, nu face nimic. În privința declarațiilor potrivit cărora ar dori să facă o armată europeană, cred că ar trebui, mai întâi de toate, să vadă că multe dintre statele membre nu au vrut să dea 2,5% din PIB pentru Apărare. Noi, România, suntem singurul elev silitor în această privință!”, a precizat, la acea dată, eurodeputatul Grapini.

Ursula von der Leyen, a mai spus eurodeputatul, este puternic susținută de Statele Unite ale Americii.

“Până la jumătatea actualului mandat, grupul popularilor europeni a criticat-o permanent. După începutul războiului din Ucraina, situația s-a schimbat! Acest război este, pentru unii, o fabrică de făcut bani, și îmi asum ceea ce spun. Am întrebat, de asemenea,de mai multe ori, în PE, de ce nu s-a negociat pentru a se evita acest război și, ca urmare, au fost români care m-au catalogat drept pro-rusă, din cauza acesto declarații”, a mai adăugat europarlamentarul Grapini.

Tot în luna martie a acestui an, la Strasbourg, Maria Grapini, s-a arătat revoltată de comportamentul președintei Comisiei Europene, care a părăsit plenul PE după ce și-a susținut discursul și care a ignorat, încă o dată, punctul de vedere al Parlamentului European!

“La o dezbatere importantă precum cea legată de consolidarea apărării europene, doamna președintă Ursula von der Leyen a părăsit sala! Nu este pentru prima dată când face acest lucru. Nu este interesată, se pare, să afle și punctele de vedere ale PE. Discutăm, astăzi, despre consolidarea apărării comune. Din păcate, prea puțin s-a vorbit despre pace!”, a punctat eurodeputatul Grapini, care a mai spus că, deși la nivelul UE este necesară consolidarea apărării, în același timp, trebuie să luptăm și pentru pace.

În ciuda faptul că România alocă 2,5% din PIB Apărării, susține Maria Grapini, nu este tratată la fel ca alte state care alocă Apărării un procent mai mic din PIB, dând, în acest sens, exemplul Austriei. În sprijinul afirmațiilor sale, europarlamentarul umanist a precizat că țara noastră este discriminată în cazul aderării la Spațiul Schengen, dar și în cel al subvențiilor acordate fermierilor est-europeni.

“Pentru a putea să consolidăm apărarea și pentru a lupta pentru pace, avem nevoie măcar să ne propunem acest lucru. Nu avem, din păcate, din punct de vedere diplomatic, un rezultat foarte bun în această direcție. Întrebarea este ce facem acum pentru că oamenii mor pe front și nu reușim, din păcate, să găsim soluția de pace!”, avertiza Maria Grapini.