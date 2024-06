J.P. Morgan SE conduce un imprumut sindicalizat pentru Eurohold Bulgaria AD

Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) și Eastern European Electric Company II B.V. (EEEC II), filialele prin care Eurohold Bulgaria AD deține unitățile Grupului Electrohold, au refinanțat cu succes cca. 500 de milioane EUR din creditul contractat pentru achiziția operațiunilor Grupului CEZ în Bulgaria în 2021, dezvoltarea sa ulterioară și investițiile în domeniul energetic.

EEEC B.V. și EEEC II B.V. au finalizat cu succes o tranzacție de finanțare pentru un nou împrumut sindicalizat garantat de 460 de milioane EUR pe 5 ani și, respectiv, un împrumut suplimentar de 65 milioane EUR pe termen de 5,25 ani. Fondurile din noua finanțare sunt destinate pentru refinanțarea împrumutului sindicalizat existent de 360 ​​de milioane EUR la nivelul EEEC B.V. și a unui alt împrumut de 125 milioane EUR la nivelul EEEC II B.V, precum și pentru cheltuieli de capital în cadrul filialelor de energie în pregătirea pentru liberalizarea pieței locale de electricitate.

Noua finanțare a beneficiat de condiții mai bune, inclusiv economii la cheltuiala cu dobânzile, până la scadența sa în 2029. De asemenea, prevede un program de rambursare a datoriilor mai relaxat, cu acorduri mai ușoare, adaptate la operațiunile grupului energetic și recunoscând performanța sa bună obținută în ultimii ani de după achiziția de către Eurohold. Cerința de garanții, oferită de Eurohold, societatea-mamă, a fost și ea eliminată.

Finanțarea nou aranjată include și o finanțare de 15 milioane EUR pentru cheltuieli de capital (CAPEX), oferite de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru EDG West EAD, filiala de distribuție a grupului, pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice care va accelera programul de investiții al companiei în vederea liberalizării viitoare a pieței de energie electrică.

J.P. Morgan SE, care a structurat finanțarea achiziției pentru Grupul CEZ în 2021, a acționat ca aranjant principal mandatat inițial și contabil pentru noua finanțare prin datorii. Alte opt bănci și instituții financiare de top au participat la sindicatul bancar – BERD, Eurobank Private Bank Luxembourg, Bank of China Luxembourg, Postbank (Eurobank Bulgaria), Unicredit Bulbank, Raiffeisenbank International, UBB și DSK Bank. La structurarea operațiunii financiare a participat și Euro-Finance AD, divizia de investiții a Eurohold.

Morrison & Foerster, Linklaters LLP, Loyens & Loeff, STZ Law, Boyanov & Co au participat la tranzacție în calitate de consilieri juridici. Bank of New York Mellon, BNY Mellon Corporate Trustee Services și GLAS Trust Corporation Limited au fost printre ceilalți consilieri financiari.

„Prin securizarea noilor împrumuturi sindicalizate, Eurohold și-a asigurat resurse de finanțare stabile pe termen lung și mijloacele financiare necesare pentru a-și realiza strategia și programul de dezvoltare pentru operațiunile în energie. Emisiunea demonstrează poziția noastră ca emitent de înaltă calitate. Vedem această tranzacție ca o confirmare a strategiei noastre de succes de dezvoltare a afacerii noastre energetice. Vom continua să investim activ în afacerea noastră energetică și să integrăm tehnologii de ultimă generație, modernizând rețeaua de distribuție a energiei electrice și asigurând servicii sigure, de calitate și fiabile, respectând în același timp aspectele sustenabile ale operațiunilor”, a comentat Vasil Stefanov, director. al diviziei M&A a Eurohold.