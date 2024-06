PMP se pregătește pentru alegerile prezidențiale. Eugen Tomac: Toate forţele de dreapta trebuie să se unească pentru a da un președinte care să învingă Stânga!

Partidul Mișcarea Populară, condus de Eugen Tomac, este pregătit de confruntările electorale pentru alegerile prezidențiale și mai apoi parlamentare. Miza strângerii rândurilor tuturor forțelor de dreapta este cu atât mai importantă în contextul unui scrutin electoral, pe 9 iunie, care ridică serioase semne de întrebare asupra rezultatului real al alegerilor locale și europarlamentare.

PMP și implicit Alianța Dreapta Unită, din care au făcut parte și USR și Forța Dreptei, au fost țintele unor campanii de hărțuire inclusiv prin intervenția abuzivă a instituțiilor statului. S-a încercat chiar scoaterea acestei Alianțe, extrem de incomodă pentru interesele PSD și PNL, de pe buletinul de vot. Partidul Comasat s-a temut de forța Alianței Dreapta Unită. Avalanșa de nereguli și încălcări a legii electorale a fost, însă, mușamalizată de instituțiile obediente PSD și PNL.

În aceste condiții, liderul PMP, Eugen Tomac, a tras un serios semnal de alarmă și a reiterat necesitatea strângerii rândurilor tuturor forțelor de dreapta:

„Pentru alegerile prezidenţiale, toate forţele de dreapta trebuie să se unească. Suntem în dialog cu toată lumea şi vom lua în aceste zile o decizie. Dar îmi doresc ca dreapta să se trezeasă din această lovitură luată pe nedrept, cu alegeri fraudate. Să ne unim energiile pentru a da, în turul doi, un preşedinte care să învingă Stânga!”, a punctat liderul PMP.

“Alianța Dreapta Unită, în mod constant, a adus în discuția publică această îngrijorare pe care am avut-o pentru că, noi timp de un an de zile, am fost hărțuiți de către instituțiile statului care au încercat chiar să ne scoată de pe buletinul de vot! Deși sunt absolut convins că aveam toate șansele, și ca partid de sine stătător, să ne atingem obiectivele chiar și într-un scrutin atât de dificil, am încercat o soluție corectă pe care am construit-o împreună cu USR și Forța Dreptei, și evident că pentru alegerile prezidențiale toate energiile de dreapta trebuie să se unească”, a conchis Tomac.