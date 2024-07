Elena Lasconi „l-a băgat în corzi” pe Ciolacu la consultările de la Palatul Victoria: Am cerut respectarea legii și alegeri la termen!

Delegaţia USR, condusă de Elena Lasconi, a reafirmat, la discuţiile de la Guvern cu privire la calendarul alegerilor, că doreşte respectarea legii şi alegeri la termen, a declarat luni preşedintele formaţiunii, Elena Lasconi, la finalul consultărilor de la Palatul Victoria.

„Această discuţie, acest dialog, cred că nu-şi avea rostul dacă se înţelegeau între ei, dar se pare că se joacă de-a democraţia. O să vedem dacă doar s-a mimat o consultare sau dacă domnul Ciolacu a fost sincer. Noi am fost fermi, la fel ca în declaraţiile de dinainte, am spus: respectarea legii şi alegeri la termen. Mi se pare absolut incredibil că de astăzi se scumpesc iarăşi toate şi creşte şi preţul la motorină şi la benzină, oamenii sunt îngrijoraţi de faptul că veniturile lor au fost grav afectate în utlimii doi ani, sunt îngrijoraţi de scumpiri. România are nevoie de un preşedinte care să fie alături de români şi de un premier care să ia decizii în interesul lor, nu de a sta la televizor şi de a sta în dezbateri. De cât timp se întâmplă asta? De două săptămâni, de trei săptămâni toată lumea vorbeşte numai despre asta, despre o dată a alegerilor. Oamenii sunt îngrijoraţi de preţuri, de scumpiri, nu de când să mergi la vot”, a declarat Lasconi la Guvern.

Potrivit liderului USR, discuţiile se concentrează pe alegeri, în timp ce problemele românilor sunt altele. Ea a menţionat că le-a transmis reprezentanţilor Guvernului „să nu se mai joace” şi să se aplece asupra problemelor actuale ale populaţiei – inflaţia şi scumpirile.

Întrebată dacă aceste consultări pe care le-a organizat premierul cu partidele pe subiectul datei alegerilor prezidenţiale poate fi doar un joc de imagine, liderul USR a opinat că ar putea fi. „Poate fi, dar aş vrea să lăsăm să treacă câteva zile să vedem dacă intenţia a fost sinceră sau a fost doar o mimare”, a afirmat Lasconi.