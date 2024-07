Își ia la Jocurile Olimpice plușurile favorite!

A fost stabilită componența echipei de gimnastică pentru Paris. Lilia Cosman știe ce nu-i va lipsi din bagaje

Gimnastica românească și-a ales reprezentantele la Jocurile Olimpice. Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarţă şi Andreea Preda sunt cele cinci fete care ne vor reprezenta, după 12 ani, în concursul olimpic al echipelor feminine. Componența echipei a fost stabilită după mai multe concursuri de verificare, ultimul fiind RomGym Trophy, acolo unde participanții la Paris au avut parte de o festivitate specială.

Ana Maria Bărbosu, una dintre cele mai experimentate componente ale formației noastre, se gândește deja cu emoție la participarea olimpică. Ea crede că faptul că delegația va face deplasarea cu aeronava care poartă numele Nadiei Comăneci este deja un semn că totul va fi foarte bine în Franța.

„Este un lucru extraordinar. Nici nu m-am gândit la această posibilitate. Adică să te gândești că mergi la Olimpiadă cu numele sportivei care a fost regina Montrealului, e extraordinar” – Ana Maria Bărbosu, componentă a lotului național de gimnastică.

Pentru Ana, participarea la Jocurile Olimpice reprezintă un vis devenit realitate.

„Am visat de când eram mică, de când m-am apucat de gimnastică, să ajung la Paris, la Jocurile Olimpice” – Ana Maria Bărbosu, componentă a lotului național de gimnastică.

Și pentru Amalia Ghigoarță prezența în echipa pentru Paris este o dorință îndeplinită. Ea știe și ce își va lua cu ea în bagaj la Paris și știe că se va visa concurând la Jocurile Olimpice.

„Sunt foarte bucuroasă că am reușit să prind echipa și de-abia aștept să fiu la Paris să concurez pentru România. A fost destul de greu, deoarece am avut ceva probleme la spate, însă mă bucur că am reușit să revin pe patru aparate și să concurez bine. De obicei am o iconiță cu Maica Domnului pe care o iau mereu cu mine. Deocamdată nu am visat că sunt în concurs la Jocurile Olimpice, dar în următoarele trei săptămâni sigur voi visa” – Amalia Ghigoarță, componentă a lotului național de gimnastică.

Venită din Statele Unite ale Americii, unde s-a născut, în România, țara natală a părinților săi, Lilia Cosman știe ce își va lua cu ea în bagajul pentru Franța.

„Mă simt foarte fericită pentru această calificare și mă bucur că e un vis îndeplinit. Merită toate sacrificiile pe care le-am făcut. Eu am câteva jucării de pluș de la familie care mă însoțesc peste tot. La Paris vor merge cu mine un iepuraș și un urs de la sora mea” – Lilia Cosman, componentă a lotului național de gimnastică.

Sportivele noastre speră ca la Paris să poată să-i încurajeze și pe românii aflați în concurs în alte sporturi. Ele așteaptă cu interes și experiența din satul olimpic. Pentru eventualitatea în care vor da nas în nas cu Novak Djokovic sau cu LeBron James, ele vor avea cu ele și un carnețel pentru autografe.

„Aș vrea să merg la orice sport, m-aș bucura mult să încurajez sportivii din România. Nu m-am gândit cui să cer autograf, dar sigur o să vreau să iau de la cei de acolo” – Amalia Ghigoarță, componentă a lotului național de gimnastică.

„Mi-ar plăcea să susțin cât mai mulți români, înot, canoe, scrimă, mi-ar plăcea să merg. Cam toate poveștile pe care le-am auzit depre Jocurile Olimpice în mare parte erau și despre satul olimpic, atmosfera foarte frumoasă, cu atâția sportivi de talie mondială, cei mai buni. O să-mi aduc un carnețel, o să-l fac special pentru autografe. Eu n-am exersat încă autograf” – Ana Maria Bărbosu, componentă a lotului național de gimnastică

Pentru Ana, ca și pentru coechipierele ei, RomGym Trophy a reprezentat ultima verificare oficială înaintea Jocurilor Olimpice. Ea a reușit să cucerească singura medalie de aur a româncelor la această ediție, impunându-se la sărituri.

„Această competiție a fost constructivă, mi-am verificat noua săritură și sunt bucuroasă că am făcut un concurs pe patru aparate în sală. În următoarele săptămâni asta urmează să lucrăm, să vedem cum putem compune echipa cât mai bine să scoatem cel mai bun rezultat” – Ana Maria Bărbosu, componentă a lotului național de gimnastică.

La finalul competiției, cele cinci fete componente ale echipei României, Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarţă şi Andreea Preda, dar și singurul reprezentant al țării noastre în concursul olimpic masculin, Andrei Muntean, au avut parte de o festivitate specială. În cadrul ei au fost prezentați publicului, dar au și primit câte o plachetă din partea Federației Române de Gimnastică.

Rezultatele sportivilor români la RomGym Trophy 2024

Ana Maria Bărbosu, Kaylia Nemour (Algeria), Felix Dolci (Canada), Krisztofer Meszaros (Ungaria), Rene Cournoyer (Canada) și Mohamad Omar (Egipt) au câștigat medaliile de aur în cele 10 finale pe aparate la ediția 2024 a Romgym Trophy.

În condițiile în care antrenorii lotului olimpic au decis ca gimnastele care ne vor reprezenta la Paris să fie menajate, iar în finale să se participe doar pentru a verifica anumite elemente, Ana Maria Bărbosu a concurat la sărituri, Lilia Cosman la paralele, Amalia Ghigoarță la paralele și la sol și Andrea Preda la bârnă.

Ana a câștigat cu o medie de 13.534 (13.767/13.300), Amalia Ghigoarță a fost a doua la sol (13.300) și a 4-a la paralele (12.900), Lilia Cosman, a 3-a la paralele (13.100), iar Andreea Preda a 6-a la bârnă (11.633).

Aflate în primul an în competiția senioarelor, Alexia Vânoagă și Miruna Botez, componente ale lotului național de la Constanța, au făcut o figură frumoasă în finalele în care au concurat: Alexia a câștigat medalia de bronz la bârnă (13.033), iar Miruna a fost a 4-a la sărituri (12.650) și a 6-a la sol (12.333).

În concursul masculin, Gabriel Burtanete a revenit la RomGym Trophy cu o medalie de argint la sărituri cu media 13.850 (14.500/13.200) și locul 5 la inele (12.933), Robert Burtanete a câștigat medalia de bronz la cal cu mânere (12.633), Emilian Neagu, locul 7 la sol (13.067) și la inele (122.467), Nicholas Țarcă, locul 3 la sărituri 13.634 (14.167/13.100) 5 la paralele (12.967) și la bară (12.567), 6 la cal cu mânere (12.367).