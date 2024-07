Federația Română de Ciclism și Auchan extind parteneriatul pe încă 5 ani

În cadrul multiplelor acțiuni de susținere și promovare a unui stil de viață sănătos, Auchan a devenit, în 2019, partener principal al Federației Române de Ciclism, susținând astfel dezvoltarea ciclismului românesc și organizarea principalelor competiții de profil. Cu aceeași miză și din dorința de a promova un stil de viață sănătos și valorile performanței sportive, Auchan prelungește parteneriatul cu Federația Română de Ciclism pe următorii 5 ani și, alături de furnizori și parteneri, susține organizarea ediției din acest an a Turului României, una dintre cele mai importante curse din sud-estul Europei, care va debuta pe 14 august, la Deva.

În ultimele patru ediții, Mica Buclă, un eveniment de referință pentru sportul românesc și una dintre competițiile sportive autohtone cu cea mai îndelungată tradiție, a adunat la start peste 400 de cicliști și aproape 70 de echipe din zeci de țări din întreaga lume. Tricoul galben a fost îmbrăcat în România de campioni renumiți precum Alex Molenaar (Olanda), Jakub Kaczmarek (Polonia), Mark Stewart (Cehia), iar ediția din 2020 a fost câștigată de Eduard Grosu, concurent în echipa națională a României. În calitate de partener principal al Federației, în ultimii cinci ani Auchan a contribuit activ la organizarea celor mai importante competiții din calendarul Federației – precum Turul României sau Campionatul European de Mountain Bike și, totodată, a susținut prezența și performanța lotului național la multiple competiții naționale și internaționale.

Cu o configurație de traseu diferită de la an, în Turul României s-au parcurs peste 3100 de km în cele mai recente ediții, plutonul traversând zone turistice emblematice și trasee spectaculoase, precum Țara Lăpușului în Maramureș, Colinele Transilvaniei, Transfăgărășan și chiar TransBucegi, în 2019, când Mica Buclă marca o premieră, fiind prima competiție de ciclism care a ajuns pe singurul drum care traversează Munții Bucegi.

„Suntem mândri că în urmă cu cinci ani ne-am luat angajamentul de a sprijini ciclismul românesc și de a aduce în inimile românilor acest eveniment de importanță națională. Competiția s-a remarcat an de an, chiar și în pandemie, și suntem convinși că împreună cu Federația Română de Ciclism putem ajunge la un nivel de excelență în următorii ani, astfel încât Turul României să devină una dintre mărcile emblematice ale țării noastre. Astfel, am decis să extindem parteneriatul și pe următorii cinci ani și prin întreaga suită de evenimente pe care le organizăm împreună ne dorim să încurajăm românii să aibă un stil de viață sănătos, prin sport și o alimentație echilibrată. Le mulțumesc furnizorilor, partenerilor noștri și echipelor Auchan care contribuie la susținerea acestui eveniment și urez mult succes Federației.”, a declarat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan România.

„Prelungirea pe încă 5 ani a parteneriatului cu Auchan România ne onorează și este o veste mare pentru continuarea dezvoltării ciclismului românesc. Prin continuarea acestui proiect de țară, ne angrenăm într-o nouă etapă pentru Federația Română de Ciclism, una în care vom continua să creștem Turul României, dar și în care vom continua împreună să aducem în România și alte evenimente mari de ciclism precum Campionate Europene sau de ce nu Campionate Mondiale. De asemenea, ne bucurăm să anunțăm ediția din acest an a Turului României, pe un traseu pitoresc și din nou încărcat cu însemnătate istorică, care pleacă din Transilvania, poposește în fosta capitală a Valahiei și se încheie în București, așa cum ne-am obișnuit.”, a precizat Cătălin Sprinceană, Președintele Federației Române de Ciclism.

Notorietatea evenimentului a crescut, de asemenea, de la an la an, lucru vizibil atât în numărul de spectatori care au întâmpinat plutonul profesionist în zeci de localități din țară, precum și în audiența transmisiunilor TV și online, ceea ce denotă un interes crescut al publicului față de ciclismul profesionist. Anual, Mica Buclă a fost transmisă în direct sau rezumate pe canalele TVR, Digi Sport sau SportExtra, în timp ce ediția din 2022 a marcat o premieră mediatică, fiind pentru prima dată în istoria competiției când aceasta a fost transmisă la nivel internațional, în peste 50 de țări, prin intermediul Eurosport.

Turul României 2024 începe pe 14 august, la Deva

Alături de Auchan și Agenția Națională pentru Sport, Federația Română de Ciclism anunță organizarea unei noi ediții a Turului României, care va avea loc anul acesta în perioada 14-18 august, pe un traseu de peste 750 km.

În Mica Buclă și-au anunțat deja participarea 25 de echipe din 14 țări. România va fi reprezentată la start de echipa națională, două echipe continentale – Mentorise MLMsuperstars și Vini Monzon – Savini Due OMZ, dar și de două echipe de club – Team Novak și Steaua București. Echipele locale vor concura în Turul României cu cicliști din Olanda, Germania, Austria, Cehia, Franța, SUA, Kazahstan, Polonia, Italia, Muntenegru, Bulgaria, Ungaria și Croația.

Competiția este formată anul acesta din 5 etape, traseul fiind unul menit să evidențieze importante zone și obiective turistice din România, precum: Cetățile Deva și Alba Carolina, stațiunea turistică Păltiniș, Curtea Domnească din Târgoviște, Turnul Chindiei etc.

Etapa 1 (14 august): Deva – Vințu de Jos – Sebeș – Vințu de Jos – Alba Iulia

Deva – Vințu de Jos – Sebeș – Vințu de Jos – Alba Iulia Etapa 2 (15 august) : Alba Iulia – Câlnic – Miercurea Sibiului – Gura Râului – Păltiniș

Alba Iulia – Câlnic – Miercurea Sibiului – Gura Râului – Păltiniș Etapa 3 (16 august) : Sibiu – Agnita – Cârța – Sâmbăta de Sus – Poiana Mărului – Cristian

Sibiu – Agnita – Cârța – Sâmbăta de Sus – Poiana Mărului – Cristian Etapa 4 (17 august) : Târgoviște – Moreni – Valea Lungă – Provița de Sus – Pucioasa – Vulcana Băi – Voinești – Târgoviște

Târgoviște – Moreni – Valea Lungă – Provița de Sus – Pucioasa – Vulcana Băi – Voinești – Târgoviște Etapa 5 (18 august): Circuit în București

Ca în fiecare an, pentru a încuraja mersul pe bicicletă și ciclismul profesionist, Turul României aduce în București și competiții speciale pentru copii. Astfel, copiii cu vârste de la 2-14 ani vor putea concura gratuit în probe de circuit sau contratimp individual urmând a fi premiați pe marea scenă a Turului României, pe care urcă și cicliștii din plutonul profesionist.