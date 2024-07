Ministrul Burduja, la inaugurarea primului parc fotovoltaic, cofinanțat prin PNRR, la Prahova: În ultimul an au fost semnate contracte pe fonduri nerambursabile de 13,6 miliarde de euro!

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, vineri, în Prahova, că în ultimul an au fost semnate contracte pe fonduri nerambursabile care însumează 13,6 miliarde de euro, subliniind faptul că România se află în plină „revoluţie energetică”.

„Am făcut noi un calcul şi ne-am uitat la fondurile pe care am reuşit să le semnăm în ultimul an, fonduri nerambursabile- PNRR, Fondul pentru Modernizare şi am şi publicat statistica defalcată şi am însumat undeva la 13,6 miliarde de euro. M-am uitat pentru aceeaşi perioadă la statistica publicată de Banca Naţională a României legată de investiţiile străine directe, undeva până în 6 miliarde de euro, cred că 5,6. Vă daţi seama ce înseamnă aportul sistemului energetic naţional, valoarea acestor investiţii, iată, de două şi ceva mai mare decât toate investiţiile străine directe din ultimul an. Deci, da, suntem în plină revoluţie energetică şi mă bucur că acest proiect contribuie la acest succes”, a afirmat ministrul Burduja.

Acesta a participat la inaugurarea primului parc fotovoltaic realizat de o companie de stat cu fonduri din PNRR, în comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova.

„Astăzi vorbim de un parc fotovoltaic de cinci megawaţi. Pentru prietenii din presă, ştiu că sunteţi obişnuiţi să scrieţi despre zeci sau sute de megawaţi, dar de ce este un proiect simbol pentru noi şi pentru echipa SAPE şi pentru România: este primul proiect din PNRR care se închide, deci are finalizare, începe să producă energie verde pentru România. Este un proiect care include o componentă de stocare de un megawatt, aşa cum ne dorim să vedem la cât mai multe proiecte din sistemul energetic naţional, şi prin prisma a ceea ce se întâmplă pe piaţa de echilibrare în această perioadă, vedem cât de importantă este stocarea”, a menţionat Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei a subliniat că, în opinia sa, acest proiect este o premieră.

„Aveţi astăzi, aici, o premieră, Tarniţa este altă premieră, aţi depus şi proiect pe hidrogen, dacă nu va fi finanţat pe PNRR, cu siguranţă veţi avea oportunitatea să-l finanţaţi din Fondul pentru Modernizare şi CET Titan, o premieră pentru că e un CET construit de la zero după foarte mulţi ani, în Bucureşti şi la ultimele standarde. Despre SAPE am numai cuvinte bune de spus, cred că e o companie importantă a Ministerului nostru şi o companie care începe să se specializeze în premiere”, a completat ministrul Energiei.