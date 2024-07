Eurodeputatul Maria Grapini a sponsorizat echipa de robotică a Colegiului Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” din Timișoara, pentru a participa la Chicago Robotics Invitational 2024!

Susținătoare a excelenței în educație și cercetare, europarlamentarul Maria Grapini a sponsorizat participarea echipei de robotică CSH, a Colegiului Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” din Timișoara, la competiția internațională Chicago Robotics Invitational, care a avut loc în perioada 19 – 21 iulie 2024, în Chicago, Illinois, SUA. Eurodeputatul Grapini a răspuns astfel solicitării elevilor acestei echipe care, în luna iunie, au cerut susținere financiară pentru a putea participa la acestă importantă competiție internațională.

“Totdeauna am considerat că educația și excelența în educație trebuie susținute. Am fost bucuroasă să pot sponzoriza participarea elevilor Colegiului Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” din Timișoara la competiția de Robotică din SUA. Am susținut elevii doritori de excelență, și când am fost în business, și îi susțin și acum, când sunt în politică. De-a lungul anilor, am acordat burse olimpicilor și i-am premiat pe olimpicii și pe studenții cărora le-a plăcut excelența!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Echipa care a plecat spre America, determinată să câștige un premiu, a avut, astfel, oportunitatea de a participa, alături de cele mai bune echipe de robotică din lume, la această competiție internațională de renume. Anul trecut, la aceeași competiție, au ajuns în finală și au primit titlul de Finalist Alliance Award.

„Chicago Robotics Invitational” este una dintre cele mai respectate competiții de robotică la nivel internațional, reunind echipe de liceu din întreaga lume, echipe care au oportunitatea de a-și demonstra abilitățile în inginerie, programare și colaborare.

Echipa CSH are șapte ani de activitate și este formată din 13 membri, coordonați de 3 mentori (două cadre didactice și un masterand).

Echipa de robotică a Colegiului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara a fost invitată să participe pentru a doua oară la competiția internațională „Chicago Robotics Invitational”.