Coca-Cola România anunță un nou Director de Marketing pentru operațiunile locale

Coca-Cola România, filiala The Coca-Cola Company pe plan local, anunță două schimbări în organizația locală, cu impact și la nivel regional.

Începând cu luna iulie a acestui an, Iuliana Nedelcu, care a deținut până în prezent poziția de Marketing Director pentru operațiunile din România, va prelua o funcție regională în cadrul companiei, ocupând rolul de Senior Director of Marketing Frontline Activation pentru Europa de Sud-Est. Iuliana are peste 20 de ani de experiență în marketing, dintre care peste 14 ani petrecuți în cadrul Coca-Cola, ea alăturându-se companiei în 2009. De-a lungul acestei perioade, Iuliana a lucrat îndeaproape cu toate brandurile din portofoliul Coca-Cola,înainte de a prelua mandatul de director în 2021, coordonând întreaga strategie de marketing pe plan local. Pasiunea pentru marketing experiențial și angajamentul său de a conduce inițiative de brand printr-o echipă puternică, unită, lucrând îndeaproape cu partenerii de business, s-au văzut în rezultatele remarcabile, înregistrate pentru numeroase branduri din portofoliu, precum Coca-Cola, Fanta sau Schweppes, acestea fiind și principalii factori ai evoluției sale în companie. În noua sa poziție la nivel regional, Iuliana va contribui la dezvoltarea strategiei de marketing a brandurilor din portofoliu pentru țările din sud- estul Europei, poziția din România urmând a fi ocupată de Adrian Man.

Adrian Man va prelua din această lună mandatul de Director de Marketing pentru România, având o experiență de peste 17 ani în domeniu, atât la nivel local, cât și internațional. Adrian se alătură echipei din România după ce a condus echipele de marketing responsabile pentru Ucraina, Moldova și Belarus într-un context foarte complex și provocator, înregistrând rezultate solide. Anterior, Adrian a lucrat timp de 12 ani în cadrul companiei FrieslandCampina pe diferite poziții, inclusiv în afara țării, ca International Marketing Manager timp de 3 ani. Înainte de FrieslandCampina, acesta a lucrat pentru Beiersdorf Company.

Despre Compania Coca-Cola

