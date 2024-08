Maria Grapini sprijină cercetarea și inventatorii! Eurodeputatul a cerut, în plenul PE, investiții semnificative, la nivel european, în inovare, cercetare și retehnologizare!

Europarlamentarul Maria Grapini a abordat de nenumărate ori, inclusiv în Parlamentul European, tema importanței inventatorilor, inventicii și inovației, în contextul în care „lumea se mișcă rapid în această direcție, iar rolul acestor veritabile genii este unul major”! Mai mult, rolul susținerii acestora de către statul român devine extrem de important, a menționat Maria Grapini.

De altfel, eurodeputatul Grapini a precizat, cu fiecare ocazie, că decidenții politici, guvernanții, indiferent de coloratura lor politică, trebuie să fructifice rezultatele cercetărilor oamenilor de știință, lucru care “să ne permită să avem o economie puternică, sustenabilă, care să dezvolte România și să asigure, până la urmă, o viață mai bună a oamenilor”.

De reamintit faptul că europarlamentarul Maria Grapini, a avut, la finele anului trecut, o întâlnire, la Guvern, cu consilierul de stat, Florin Spătaru, fostul ministru al Economiei. La întâlnire, au mai participat și președintele Asociației inventatorilor din Banat, Remi Rădulescu, dar și președintele Asociației inventatorilor din București.

Tema discuțiilor, una extrem de dragă Mariei Grapini, a fost inițierea unui proiect pentru implementarea brevetelor de invenție românești!

“Am lucrat și eu în cercetare, am și brevete, susțin inventatorii și pe cei care fac inovații. Am convenit și am demarat împreună cu fostul ministru al Economiei, acum consilier al premierului, Florin Spătaru, să realizăm un inventar al brevetelor de invenție pentru că, din păcate, nu sunt utilizate în practică. Și vă spun din perspectiva mea de vicepreședintă a comisiei pentru piață internă și protecția consumatorului că trebuie să existe o etichetare foarte corectă a tuturor produselor. Eu, repet, apreciez munca de cercetare foarte mult! Mulțumesc, de asemenea, domnului Remi Rădulescu, care a acceptat să fie consilierul meu pentru inventică și care va fi persoana de legătură cu domnul ministru, Florin Spătaru! Competitivitatea economică depinde de inovare și retehnologizare!”, a precizat, la finalul întâlnirii, eurodeputatul Grapini.

Mai mult, Maria Grapini a susținut, în precedentul mandat, în cadrul unei intervenții în PE, în prezența comisarului pentru buget și administrație, Johannes Hahn, finanțarea inovării.

„Cea mai mare greșeală în managementul privat este ca atunci când este criză să tai fondurile de la cercetare și inovare. În primul rând, vorbim de dezamăgirea firmelor care au așteptat și au crezut în acest proiect. În al doilea rând, se știe că fără bani de inovare nu putem să avem start-up-uri, societăți comerciale mici, mijlocii sau chiar foarte mari cu tehnologie modernă”, a punctat eurodeputatul Grapini, care a precizat că este de neînțeles decizia Comisiei Europene de a bloca acest program.

În aceste condiții, Maria Grapini, în calitatea sa de vicepreședintă a comisiei pentru piață internă și a intergrupului pentru IMM-uri, dar și în contextul unei colaborări ample cu mediul privat, a reiterat necesitatea unor investiții semnificative, la nivel european, în inovare și cercetare.

“Așadar, cheia este la dumneavoastră domnule comisar, pentru că eu nu cred că este vreun europarlamentar care nu înțelege de ce, mai ales în criză, avem nevoie de bani pentru inovare, pentru cercetare, pentru retehnologizare!”, a mai spus europarlamentarul.