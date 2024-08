Liderul AUR, George Simion, explică de ce a lipsit la întâlnirea forțelor suveraniste!

Liderul AUR George Simion a dezvăluit, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, de ce a lipsit la întâlnirea de luni a forțelor suveraniste, convocată de Diana Șoșoacă și de ce nu se va duce nici la viitoarea întâlnire, fixată tot de europarlamentara SOS. Simion a afirmat că nu poate da curs unor invitații care sunt mai degrabă a amenințări.

George Simion a explicat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că nu va da curs invitației de a participa la o nouă întâlnite privind reunirea forțelor suveraniste, la școala de vară a SOS de la Poiana Brașov, pentru că ar decredibiliza imaginea partidului său într-un moment electoral delicat.

„Eu nu pot să răspund unor invitații care sunt mai mult ultimatumuri, că am auzit apeluri de genul că dacă nu mă duc la întâlnire, membrii AUR să migreze la SOS. Eu nu pot să merg la Poiana Brașov, la tabăra de vară a SOS, pentru că, înțeleg, acolo a fost invitat și ambasadorul Federației Ruse. Și dacă m-aș duce acolo, aș risca să decredibilizez o formație care, de bine de rău, într-o situație vitregă din punct de vedere electoral, cu niște alegeri comasate, a reușit să obțină 15% și să-și asigure prezența în toate consiliile municipale și județene.