Dräger prezintă informații referitoare la aparatele DrugTest 5000

Germania, Franța, Belgia, Spania, Regatul Unit, Țările de Jos, Austria, Suedia, SUA, Bulgaria, Polonia, Australia și Noua Zeelandă, sunt doar câteva dintre numeroasele țări, în afară de România, care folosesc dispozitivele Dräger DrugTest5000 de depistare a drogurilor folosind probe de salivă și nu doar pentru identificarea persoanelor care conduc autovehicule sub influența substanțelor psihoactive.

În Australia, de exemplu, angajatorii sunt obligați să asigure siguranța angajaților la locul de muncă, iar aceasta include obligativitatea ca toți angajații să fie testați antidrog la începerea activității.

Angajamentul României față de siguranța rutieră este evident din perspectiva măsurilor avansate de testare a drogurilor. Prin implementarea unor protocoale riguroase de testare în trafic și înăsprirea sancțiunilor pentru conducerea sub influența drogurilor, România se alătură țărilor europene în creșterea siguranței publice și descurajarea consumului de substanțe psihoactive la volan.

Dräger DrugTest 5000 pentru test de salivă generează rezultate care coincid cu analizele de sânge cu o acuratețe de peste 95% și poate detecta simultan, cu precizie până la opt clase diferite de substanțe, cum ar fi canabis, amfetamină, metamfetamină, opiacee, cocaină și metadonă, fapt confirmat prin numeroase studii internaționale de laborator.

Un rezultat pozitiv indică prezența unei substanțe psihoactive. Cu toate acestea, ca și în cazul oricărei tehnologii de imuno-testare, orice rezultat pozitiv, calitativ, trebuie confirmat printr-o a doua metodă. Pentru confirmarea substanțelor detectate metoda standard este cromatografia cuplată cu spectrometria de masă (GC-MS sau LC-MS). Dräger DrugTest 5000 detectează calitativ în teren clase de droguri, în urma cărora cromatografia cuplată cu spectrometria de masă identifică calitativ, cât și cantitativ, tipul de drog. Analiza de confirmare prin UHPLC–MS/MS sau altă tehnică instrumentală bazată pe MS este o procedură standard la nivel internațional.

Un rezultat negativ înseamnă că substanța nu a fost detectată. Un rezultat invalid sugerează o eroare de testare, care necesită o retestare.

Rezultatele fals negative sunt rare, fapt important care exclude riscul ca un conducător auto să-și continue drumul sub influența substanțelor psihoactive și să pună în pericol viața altor participanți la trafic sau pietoni.

Rezultatele fals pozitive pot fi generate de unele interferențe cu substantele active din anumite medicamente.

Conform raportului publicat în Forensic Science International de către Serviciul Public Federal de Justiție, Institutul Național de Criminalistică și Criminologie din Belgia, a rezultat: „folosind casetă de testare, DrugTest 5000 testkit demonstrează o sensibilitate de peste 95%”[1].

Conform raportului National Highway Traffic Safety Administration- US Department of Transportation, rezultă ca în urma testării, Dräger DrugTest 5000 prezintă[2]:

99,1% Sensibilitate: Probabilitatea unui rezultat pozitiv pentru o clasă de droguri în rândul șoferilor confirmați pozitiv pentru un drog din acea clasă.

99,2% Specificitate: Probabilitatea unui rezultat negativ pentru o clasă de droguri în rândul șoferilor confirmați negativ pentru un drog din acea clasă.

99,1% Acuratețe: Proporția rezultatelor adevărate pozitive și adevărate negative; o măsură generală.

98,3% VPP: Procentul de mostre cu rezultate pozitive care sunt adevărate pozitive.

99,5% VPN: Procentul de mostre cu rezultate negative care sunt adevărate negative.

Un alt studiu[3], efectuat în Italia de către Institutul de Medicină Legală a Universității Catolice a Sfintei Inimi; Departamentul Poliției Antidrog; Secția de Medicină Legală din cadrul Departamentului de Sănătate Publică și Medicină Comunitară a Universității Verona; Ministerul de Interne, Departamentul pentru Siguranța Publică și Serviciul de Patrulare a Autostrăzilor; a concluzionat că: “Aplicând limitele furnizate de producători, Drugtest5000 a îndeplinit criteriile stabilite în DRUID în ceea ce privește sensibilitatea, specificitatea și acuratețea de peste 90%, așa cum este cerut în ROSITA; în timpul aplicării limitelor DRUID, doar Drugtest5000 a îndeplinit criteriile stabilite pentru toate clasele de substanțe.”

În urma studiului[4] realizat de Serviciul Mobil de Poliție Norvegian (NMPS), Dräger DrugTest 5000 s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru forțele de ordine în identificarea potențialilor șoferi sub influența drogurilor, dublând rata de detectare a cazurilor. Dispozitivul a oferit rezultate rapide și fiabile pentru screeningul de teren, făcându-l un instrument valoros pentru asigurarea siguranței rutiere.

Dräger DrugTest5000 implică colectarea unei probe de salivă cu un kit de recoltare. Proba este apoi analizată în cadrul dispozitivului, oferind rezultate de identificare calitativa în doar câteva minute. Rezultatele sunt afișate ca pozitive, negative sau invalide, iar utilizarea corectă este esențială pentru acuratețe.

Intervalul de timp în care substantele active din anumite medicamente pot fi detectate într-un lichid oral depinde de diverși factori precum cantitatea, metoda și frecvența de administrare, cât și metabolismul unei persoane.

Prin eforturile de colaborare dintre polițiile din țări precum Austria, Suedia și Marea Britanie, a fost adoptată o legislație solidă privind testarea soferilor pentru a combate amenințarea tot mai mare a condusului sub influența drogurilor. În ciuda poziției sale liberale cu privire la consumul anumitor droguri, Țările de Jos mențin o politică de toleranță zero pentru conducerea sub influența drogurilor.

Cu o istorie bogată de peste 70 de ani, Dräger și-a consolidat poziția de lider global în testarea alcoolului și a drogurilor. De când a introdus tuburile Alcotest în 1953 – un dispozitiv care își schimbă culoarea în prezența alcoolului – a stabilit standardul global pentru acuratețe și fiabilitate, devenind un partener de încredere pentru forțele de ordine, industrii și furnizorii de servicii medicale din întreaga lume.

La peste 30 de ani de la lansare, Dräger DrugTest 5000 este utilizat activ în departamentele de poliție, echipele de siguranță industrială și unitățile de asistență medicală la nivel global. Aceste dispozitive au jucat un rol esențial, având un impact semnificativ asupra siguranței rutiere și a securității la locul de muncă.

În cadrul fiecărui contract încheiat cu Poliția Română specialiștii Dräger au oferit polițiștilor suport tehnic și instructaje cu privire la modul de utilizare și exploatare a aparatelor Dräger DrugTest 5000.

Dräger își manifestă disponibilitatea de a furniza informațiile relevante referitoare la modul de utilizare a echipamentelor Dräger DrugTest 5000 tuturor celor interesați, societate civilă, ONG-uri, etc.

