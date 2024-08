Cele mai cunoscute surori din tenisul de masă cuceresc Grecia!

Elena Zaharia, multiplă campioană la tenis de masă, va juca din acest sezon la AEK Atena, formație la care evoluează de un an și sora ei mai mare, Alina. Fetele sunt colege de echipă și la CSM Constanța și spun că dacă nu ar fi făcut tenis de masă, s-ar fi apucat de Stand-Up Comedy.

Tot timpul cu zâmbetul pe buze și puse pe glume, Elena și Alina Zaharia au un motiv în plus de bucurie! Elena, multiplă medaliată europeană la tenis de masă, a semnat cu gruparea AEK Atena, formație la care din sezonul trecut evoluează sora ei mai mare, Alina.

„ Este primul meu an în care joc în altă ligă în afara României. Alina a jucat sezonul trecut la aceeași echipă și am zis că „mama super”! Numai bine, ne întâlnim și aici suntem în echipă și la Constanța și în Grecia” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Grecia este tărâm necunoscut pentru Elena, care abia așteaptă să viziteze Atena.

„Eu nu am fost niciodată în Grecia, asta este o ironie. Dar mă bucur că acum o să tot merg. Și după cum a spus Alina ok vizităm, cazare, mâncare, dar să și jucăm cel mai bun tenis al nostru” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Știe că se poate baza pe sora ei să o plimbe prin oraș!

„Da asta mă gândeam, ca Alina să fie ghidul meu. E numai bine am și ghid vorbește și în română. Avem și mult umor” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Alina este încântată de Atena, mai ales că anul trecut și-a petrecut luna de miere în acest oraș.

„Viața în Atena este superbă, hotelul îl avem fix lângă Acropolis, am vizitat, abia aștept să îmi duc și surioara. Este superb, mâncarea bună, ai ce să vizitezi” – Alina Mușat, jucătoare de tenis la CSM Constanța și AEK Atena.

Dacă nu ar fi făcut tenis de performanță, fetele știu ce meserie le-ar fi plăcut să aibă.

„ Cred că mai bine mergeam la Stand -Up Comedy împreună” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

2024, primul an de seniorat pentru Elena

Elena Zaharia, multiplă medaliată europeană și mondială la tenis de masă, a fost până în 2023 cea mai bună junioară din România. Anul acesta, tânăra de 19 ani a făcut pasul la seniorat.

„Pentru mine este o onoare să fac parte din lotul național de senioare, având în vedere că tocmai ce am ieșit de la juniori. Încerc pe zi ce trece să mă motivez tot mai mult și să mă autodepășesc” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Pentru jucătoarea de tenis de masă, primul an de seniorat a fost unul dificil.

„Cu suișuri și coborâșuri, am început bine cu Campionatul European de U 21, unde am câștigat două medalii de argint și una de aur, am jucat cele 3 finale. Apoi am participat la Mondialele de seniori, am fost cu echipa mare, după au urmat concursurile de seniori. Mai am europenele de seniori unde îmi doresc să joc din ce în ce mai bine și să mă depășesc” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Pasionată de dans și de muzică

De când era mică, Elenei îi plăcea la nebunie să cânte și să danseze.

„În fiecare zi cânta și dansa. Cum ne trezeam dimineața înainte de antrenament, înainte de un concurs, mereu punea muzică, dansam, ca să începem ziua cu voie bună” – Alina Mușat, jucătoare de tenis la CSM Constanța și AEK Atena.

„Nu aveam o melodie preferată, știu că îmi plăceau toate și mai ales muzica grecească” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Și anul trecut, la nunta Alinei, Elena a fost sufletul petrecerii.

„Am fost domnișoară de onoare, m-am ocupat și de invitați, dar am și dansat alături de sora mea până nu am mai putut” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Cel mai frumos moment din tenis, cu CSM Constanța!

Datorită tenisului de masă pe care îl practică de mici, cele două surori au trăit momente superbe. Fetele spun că cel mai frumos s-a petrecut chiar anul acesta.

„Anul acesta am jucat cu echipa noastră din Constanța, chiar acasă, în cupele europene, cu o echipă din Franța și de fiecare dată dacă nu reușeam eu să câștig meciurile, o făcea Alina și tot timpul ne ajutam. Așa se întâmplă și în Superligă. Și în cupele europeane, sora mea a reușit să câștige două meciuri. Avem o poză foarte drăguță împreună, când eu o pup pe ea pe frunte” – Elena Zaharia, jucătoare de tenis la CSM Constanța și AEK Atena.

Atunci când au timp, Alina și Elena și-l petrec împreună. Mai ales de când Alina s-a căsătorit și nu mai locuiește cu părinții și sora sa mai mică.

“Ieșim, ne place să ne plimbăm, să povestim la o cafea, să vorbim despre orice” – Alina Mușat, jucătoare de tenis la CSM Constanța și AEK Atena.

Elena recunoște că îi simte lipsa surorii sale de când nu mai locuiesc împreună.

„Când stăteam împreună mă enerva, că îmi scotea încărcătorul din priză, plecam o secundă din cameră, mi-l scoatea. Stingea lumina peste tot. Dar acum parcă mi-e dor de ea” – Elena Zaharia, jucătoare de tenis la CSM Constanța și AEK Atena.

La rândul ei, Alina se amuză când își aduce aminte cât de bucuroasă a fost Elena atunci când ea s-a căsătorit.

„Îmi spunea că ce bine îi pare că va avea camera ei, acum mă sună << vreau să vin pe la tine, mi-e dor de tine” – Alina Mușat, jucătoare de tenis la CSM Constanța și AEK Atena.