Academia de Științe a Moldovei i-a decernat, la Chișinău, Mariei Grapini, Medalia “Nicolae Milescu Spătarul”, pentru „promovarea valorilor noastre culturale, în plan european și universal”. Europarlamentarul a primit și Medalia Congresului!  

Pe 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române, Academia de Științe a Moldovei i-a decernat, la Chișinău, europarlamentarului Maria Grapini, Medalia “NICOLAE Milescu Spătarul”, pentru susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și activității Academiei de Științe a Moldovei, precum și pentru „promovarea valorilor noastre culturale, în plan european și universal”. De asemenea, Maria Grapini a primit și Medalia Congresului.

„Am participat, la invitația Academiei de Științe a Moldovei, la lucrările celei de a XIII-a ediții a Congresului Mondial al Eminescologilor și la manifestările consacrate Sărbătorii Naționale a Limbii Române, unde am prezentat un referat privind “Rolul Academiilor de științe în educație, creșterea competitivității economiei în spațiul european și creșterea nivelului de educație civică în spirit democratic!”. Am fost onorată să primesc două distincții: Medalia Congresului și „Medalia Nicolae Milescu Spătarul”. A fost o organizare impresionantă, fiind prezenți academicieni, profesori, scriitori, dar și elevi. Cu Academia și cu Președintele Academiei, Ion Tichineanu, și Academicianul Mihai Cimpoi, mă leagă o prietenie care mă onorează. Am răspuns invitației Academiei în mai mulți ani și trebuie să spun că, pe parcursul evenimentelor, se simte profundul sentiment patriotic. Cred că patriotismul curat este necesar și se poate dezvolta doar cunoscând valorile românești și istoria României!”, a precizat eurodeputatul Maria Grapini.

Ședința dedicată lucrărilor celei de a XIII-a ediții a Congresului Mondial al Eminescologilor, dar și manifestărilor consacrate Sărbătorii Naționale a Limbii Române, au fost deschise de Președintele Academiei de Științe a Moldovei, Acad. Ion Tighineanu, și de Președintele Consiliului Academicienilor, Acad. Mihai Cimpoi.

Alături de eurodeputatul Maria Grapini, membră a Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE – R. Moldova, dar și vicepreședintă a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorului din Parlamentul European, a prezentat un mesaj de salut și Președintele Curții Constituționale a României, Marian Enache.

Au susținut, de asemenea, comunicări academicienii Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române („Perenitatea lui Eminescu”) și Ion Hadârcă, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei („35 de ani de la repunerea în drepturi a limbii române în Basarabia”).

Acad. Mihai Cimpoi a moderat ședința festivă dedicată Sărbătorii Naționale “Limba Română” și deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor (ediția a XIII-a), „Eminescu și artele / Eminescu în arte”.

De menționat faptul că Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013.

Totodată, Ziua Limbii Române este sărbătorită și în R. Moldova, pe data de 31 august, după ce, în această zi, din anul 1989, la Chișinău, a fost votată legislația care prevedea revenirea la limba română și la grafia latină.