Roxana Mînzatu, propusă oficial pentru funcția de comisar european

„Am discuții cu președinta Comisiei Europene despre portofoliul României. Va fi un portofoliu relevant, urmează să îl anunțe președinta Comisiei Europene. Nu numește un comisar până nu are un interviu cu respectiva persoană. Acest interviu a avut loc duminică între Roxana Mînzatu și președinta Comisiei. Dna președinte nu a avut decât cuvinte de laudă la adresa Roxanei Mînzatu. Are un CV profesional impresionant, chiar dacă nu are un CV politic”, a declarat Marcel Ciolacu.

Inițial, opțiunea lui Marcel Ciolacu era Victor Negrescu, însă a picat în urma insistenței Ursulei von der Leyen de a propune candidați femei.