Ponta o ironizează pe Lasconi!

”Doar Ceausescu se alegea “din primul tur” ! Nu reusesc sa inteleg de ce, in 2024, sunt candidati la functia de Presedinte care ii considera pe romani in continuare foarte prosti ! Ca se te alegi “din primul tur” cum spune “Doamna Elena”, iti trebuie 9.500.000 de voturi . Si daca se retrage Ciuca si toti candidatii la Prezidențiale tot nu ia Lasconi ( sau altcineva) noua milioane si jumatate de voturi; am crezut ca Iohannis, in 2014, a fost cel mai nepregatit candidat din istorie. Dar, din pacate, mergem in jos cu Ciuca si Lasconi”, a scris fostul premier Victor Ponta, pe