Maria Grapini a criticat dur dublul limbaj folosit, la vârful UE, pe tema statului de drept. Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, sub tirul întrebărilor eurodeputatului!

Critic vehement al dublului limbaj folosit la vârful UE, pe tema statului de drept, eurodeputatul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a cerut în plenul PE comisarului pentru justiție, Didier Reynders, ”să măsoare la fel” funcționarea statului de drept, în cele 27 de state membre!

“Este foarte importantă funcționarea statului de drept. Până la urmă, este poate cel mai important lucru în democrație. Domnule comisar, citind acest raport (n.r.- raportul anual privind statul de drept, pe anul 2023), vă întreb dacă măsurarea funcționării statului de drept este la fel în toate statele membre. Și am să-mi justific întrebarea menționând că, deși am adresat numeroase scrisori Comisiei Europene, chiar și dvs personal, și am sesizat faptul că în numeroase state member, cum ar fi Germania, Danemarca, Finlanda și Austria, nu se respectă drepturile copilului – în sensul în care copiii sunt luați direct de la școală și instituționalizați, fără să fie anunțați părinții – nu s-a făcut nimic în acest sens!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

În sprijinul afirmațiilor sale, Maria Grapini a dat ca exemplu și cazurile de discriminări din Austria, în privința alocațiilor copiilor de alte naționalități. Nici în aceste situații, a adăugat eurodeputatul, acest stat nu a fost notificat de Comisia Europeană.

Potrivit europarlamentarului Grapini, dacă funcționarea statului de drept nu este măsurată la fel în toate statele membre ale UE, Comisia Europeană nu va face altceva decât să inducă euroscepticism, la nivelul populației.

“Și vă întreb: ce să spun eu cetățenilor din țara mea, România, când se încalcă drepturile a 19 milioane de cetățeni, pentru că Austria nu ne lasă, fără niciun argument, să intrăm în Schengen. Până la urmă, statul de drept nu trebuie să fie doar o sintagmă și trebuie să fie ceva practic”, a mai spus Maria Grapini.

Maria Grapini a taxat și amestecul Comisiei Europene în probleme de competență națională

Europarlamentarul Maria Grapini a taxat, în cadrul unei alte intervenții tranșante în Parlamentul European, amestecul Comisiei Europene în probleme de competență națională.

“Vreau mai întâi să mulțumesc președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene (n.a.-1 iulie-31 decembrie 2023) cu care lucrez foarte bine în calitate de raportor și cred că trebuie să respectăm, cu toții, acest lucru. În al doilea rând vreau să vă spun că am atenționat încă de când a fost introdus acest mecanism privind statul de drept că poate fi folosit cu dublă măsură!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Totodată, Maria Grapini a reamintit că inițiativa legislativă care este dezbătută, acum, este o problemă internă a statelor membre și, în context, orice guvern poate să inițieze o inițiativă legislativă în acest sens! Dacă această inițiativă trece sau nu este responsabilitatea fiecărui stat membru și nu este problema Comisiei Europene, a mai spus Maria Grapini.

În sprijinul afirmațiilor sale, eurodeputatul a argumentat cu scrisoarea deschisă adresată, în acest mandat, comisarului european pe Justiție, Didier Reynders, în cadrul căreia a reiterat necesitatea unei răspunderi uniformă a magistraților în toate statele membre.

„Mi-ați răspuns că organizarea și funcționarea justiției este subsidiaritate. Este răspunsul trimis și semnat de dumneavoastră. În aceste condiții doriți să impuneți, astăzi, la nivel european acest lucru. Și o întrebare pentru PPE: dacă v-a deranjat atât de mult că nu funcționează statul de drept de ce nu ați reclamat acest lucru înainte de alegeri și doar după ce ați primit rezultatele votului?”, a conchis Maria Grapini.