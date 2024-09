AFAR organizează, vineri, la Timișoara cea de-a 25-a ediție a Balului Speranței. Președintele fondator al AFAR, Maria Grapini: Fără oameni cu suflet mare, implicați, nu puteam să facem aceste lucruri pentru comunitate!

AFAR – Asociația Femeilor Antreprenor din România – inițiatoarea balurilor de caritate în Timișoara, președinte fondator eurodeputatul, Maria Grapini, organizează și în acest an Balul Speranței, aflat la a 25-a ediție.

Evenimentul care va avea loc în data de 13 septembrie, la ora 19.00, la Restauratul Venue Ballroom din Timișoara, va oferi multe surprize și va încerca să le ofere invitaților o seară de neuitat.

“Noi am organizat primul bal caritabil, după noi au început și Cluburile Lions, Rotary etc. La fiecare bal ne-am ales o temă, un proiect, în direcția căruia au mers banii colectați. Nu ne-am imaginat, atât eu ca președinte fondatoare, dar și membrele fondatoare, că această acțiune va rezista, în timp, atâția ani, și cred că acest lucru ține de perseverență, de dorința de a face ceva bun pentru comunitate. Am început cu proiecte mai mici în primii ani, și pe această cale vreau să mulțumesc echipei noastre de la AFAR, dar și celor care vin la eveniment. Avem oameni care au venit 25 de ani la rând și care au donat, au licitat, au achiziționat lucruri pe care noi le punem la tombolă și la licitație. Fără oameni cu suflet mare, implicați, nu puteam să facem aceste lucruri! Niciodată nu am avut mai puțin de 200 de participanți la bal! După ce am început cu proiecte mai mici, am prins, dacă pot spune așa, curaj. Nu a fost ușor să facem acest lucru, timp de 25 de ani, pentru că fiecare avem activitatea noastră, business-ul nostru. Dar rezultatele fiecărui bal, din fiecare an, ne încurajau și ne spuneam, la unison, „facem și la anul”! De la an la an evenimentul a fost tot mai reușit, tot mai consistent financiar!”, a spus Maria Grapini.

“În fiecare an, oamenii au fost și mai generoși, dăm și diverse premii pentru generozitate celor care participă pentru că motivația și recunoașterea trebuie să existe. Și atunci am început proiectul acesta foarte drag mie, dar și colegelor mele, și chiar în această săptămână s-a făcut împrejmuirea Centrului pentru persoane vârstnice de la Giroc: După ce facem gardul și porțile de intrare va fi finalizat și interiorul. A trebuit să mergem mai mulți ani cu Balul și fondurile să le donăm doar aici pentru că vorbim de o sumă foarte mare, probabil vom ajunge la un total de un milion de euro. Noi am reușit să strângem din donații și să achităm 350.000 de euro, suma plătită până acum. Până la urmă, solidaritatea, responsabilitatea socială, nu trebuie să fie doar o vorbă în vânt! A ajuta înseamnă să ai dragoste și iubire față de oameni și animale. Și să dai un simplu telefon cuiva care este singur contează foarte mult! Pentru mine, ca președinte fondator, este o mare bucurie că, de 27 de ani, această Asociație trăiește, este vie și face lucruri bune pentru comunitate!”, a completat președintele fondator al AFAR.

Asociația Femeilor Antreprenor din România, înființată în urmă cu 27 de ani, și-a asumat, pe lângă activitatea antreprenorială, să realizeze și proiecte pentru comunitate.

Renovarea școlii generale din Murani, dotarea cu lift și aparate pentru kinetoterapie a căminului de bătrâni de pe Inocențiu Micu Klein, renovarea Secției de endocrinologie a Spitalului de copii “Louis Țurcanu”, renovarea sălii de așteptare a Policlinicii pentru copii, premierea copiilor olimpici – mai multe ediții – și premierea campionilor la dans artistic, renovarea Secției ATI a Spitalului Județean Timișoara și contribuția la pornirea și finalizarea Centrului OcoHelp-Timișoara sunt doar câteva dintre proiectele sociale asumate de AFAR.

Cel mai mare proiect susținut de Asociația Femeilor Antreprenor din România este cel al Fundației “Speranță pentru Voi”, construcția Centrului “Fecioara Maria” pentru persoane în vârstă, în localitatea Giroc.

“Vă invităm să fiți alături de echipa AFAR, în data de 13 septembrie, de la ora 19.00, la Venue Ballroom, la evenimentul care marchează un sfert de veac de implicare în acțiuni caritabile.

Contribuția participării de 600 lei/persoana ne va ajuta la continuarea proiectului Centrul pentru Persoane Vârstnice de la Giroc, care se află la faza de finisaje interioare.

Fiind eveniment aniversar vă așteptăm cu surprize, fără însă a renunța la părțile tradiționale din desfășurător, cu care v-am obișnuit deja. Vă așteptăm cu drag și nerăbdare”, este mesajul doamnelor de la AFAR.

De menționat faptul că evenimentul caritabil va fi moderat de Adriana Trandafir și Aurelian Temișan.

De 25 de ani, are loc “Balul Speranței” acțiune caritabilă premiată la “Gala Oameni pentru Oameni”, cu ajutorul căruia AFAR adună la un loc oameni generoși, altruiști, care înțeleg să ajute.

Scopul Balului Speranţei a fost, an de an, să atragă fonduri pentru susţinerea diferitelor cauze caritabile, să ajute diferite organizaţii, dar şi tineri talentaţi, familii în nevoie sau persoane care aveau nevoie de diferite tratamente medicale și care nu dispuneau de fondurile necesare.

În acest an, sumele strânse vor fi donate proiectului în derulare, Centrul pentru persoane în vârstă din Giroc.