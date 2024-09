Eurodeputatul Maria Grapini a solicitat, în plenul PE, Comisiei Europene să instituie măsuri clare pentru securitatea sănătății cetățenilor și accesul la dispozitive medicale sigure!

Adoptarea de măsuri clare pentru securitatea sănătății cetățenilor, accesul la dispozitive medicale sigure și medicamentele necesare, dar și protejarea drepturilor cetățenilor și permiterea libertății de mișcare, în perioada pandemiei de Covid-19, a reprezentat o prioritate pentru europarlamentarul Maria Grapini. Și în al treilea mandat din PE, Maria Grapini va continua să susțină dreptul la sănătate al cetățenilor europeni, în special cei români.

Concret, europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a solicitat, la finalul mandatului precedent, Comisiei Europene, în plenul PE de la Strasbourg, să instituie măsuri clare pentru securitatea sănătății cetățenilor și accesul la dispozitive medicale sigure.

“Este foarte bine că discutăm despre securitatea sănătății pacienților. Cu toate acestea, consider că este târziu, după 12 ani, să modificăm Regulamentele. Din păcate, de prea mult timp, ne ghidăm după principiul „mai bine mai târziu, decât niciodată”! În țara mea, dar și în multe alte state, pacienții nu au acces la dispozitive medicale. Să fii programat abia peste trei luni pentru un RMN sau un computer tomograf, să nu ai acces la o proteză, ca să nu mai vorbesc despre copii, care au nevoi medicale esențiale. Este uluitor că, după atâția ani, mor pacienți pentru că nu au acces la dispozitive medicale!”, a punctat eurodeputatul Grapini

De asemenea, Maria Grapini a tras un semnal de alarmă în privința deceselor cauzate de dispozitivele medicale necertificate corespunzător și care nu au performanțele, inclusiv de acuitate medicală, necesare.

În contextul în care, a mai spus eurodeputatul, sistemele de sănătate sunt în criză, cu atât mai necesar devine accesul pacienților la dispozitivele medicale care le salvează viața.

“Până la urmă, nimic nu este mai important decât viața oamenilor. Fiind inginer de profesie, niciodată nu am mers pe improvizație, consider că trebuie să ne asigurăm că tot ce se pune pe piață are un grad de siguranță maxim, în privința utilizării dispozitivelor medicale!”, a mai spus Maria Grapini.

Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, interpelat pe tema protecției datelor personale

În cadrul unei alte intervenții, europarlamentarul Maria Grapini a militat, în plenul PE de la Strasbourg, în prezența comisarului european pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, pentru protecția datelor personale, în ceea ce priveste starea de sănătate personală.

Potrivit eurodeputatului Grapini, digitalizarea în spațiul european nu trebuie să încalce drepturile personale și pe acela de a decide accesul la datele personale.

“Vreau să mă leg de exemplul pe care l-ați dat, și anume, dacă transmiterea de date nu ar trebui să se facă doar la solicitarea pacientului. Cum ne asigurăm, spre exemplu, că nu se transmit date personale despre noi, despre bolile pe care le avem, și la solicitarea, de exemplu, a unui angajator sau a unei instituții? Cum ne putem asigura că acest transfer de date se face doar la cererea pacientului?”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

În răspunsul său, comisarul Stella Kyriakides, a menționat că „noi suntem cei care vor decide nivelul de acces” la datele noastre.

„Nu cred că, prin aceste decizii, se va întâmpla ceva rău. Cred, de asemenea, că trebuie să ne gândim la situația bolilor rare, și anume, la suferința oamenilor au cancer. Noi le oferim tuturor o șansă să își îmbunătățească sistemul. Niciun sistem nu este perfect și niciun act juridic, nici măcar acesta, nu este bătut în cuie și îl putem modifica dacă situația o impune. Protecția datelor pesonale este importantă!”, a precizat comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară.