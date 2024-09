Telekom Romania Mobile deschide precomenzile pentru iPhone 16

Telekom Romania Mobile deschide precomenzile pentru noile modele iPhone 16, vineri, 13 septembrie, de la ora 15:00, iar livrările se vor face începând cu data de 20 septembrie.

Prețurile pentru noul iPhone 16 încep de la 3.629 de lei (TVA inclus), în varianta achiziției cu abonamentul Nelimitat 19 pe o perioadă de minim 24 de luni, care are totul nelimitat național: net, minute si SMS-uri plus acces la roaming in SEE (detalii despre Nelimitat 19 aici).

Detalii de preț pentru iPhone16, cu abonamentul Nelimitat 19 pentru activări noi si pentru clienți existenți:

iPhone 16 128GB : 3.629 lei (TVA inclus)

: 3.629 lei (TVA inclus) iPhone 16 Plus 128GB : 4.319 lei (TVA inclus)

: 4.319 lei (TVA inclus) iPhone 16 Pro 128GB : 4.769 lei (TVA inclus)

: 4.769 lei (TVA inclus) iPhone 16 Pro Max 256GB: 5.899 lei (TVA inclus)

Clienții business pot precomanda noile telefoane iPhone prin intermediul managerilor de cont.

Mai multe detalii pe www.telekom.ro