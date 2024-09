McDonald’s® a deschis un nou restaurant Drive-Thru la Galați

McDonald’s® continuă procesul de expansiune la nivel național și inaugurează al doilea restaurant din acest an, la Galați. Investiția se ridică la 8 milioane de lei.

Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, își extinde rețeaua prin deschiderea unei noi unități Drive-Thru în Galați. Amplasat în incinta Shopping City Galați, pe Bulevardul George Coșbuc nr. 251, restaurantul este al doilea din oraș și a creat peste 70 de locuri de muncă pentru comunitatea locală.

Noul restaurant are un design nou și o suprafață generoasă de aproximativ 400 de metri pătrați, cu o capacitate de 94 locuri la interior și 88 de locuri pe terasă. Astfel, clienții au la dispoziție numeroase opțiuni pentru a se bucura de produsele preferate: în restaurant sau pe terasă, la pachet prin linia de Drive-Thru sau prin serviciul de McDelivery. Spațiul include o zonă specială pentru ridicarea comenzilor McDelivery, pentru a eficientiza procesul de livrare. De asemenea, dispune și de McCafé, pentru cei pasionați de cafea și deserturi.

Restaurantul este dotat cu cele mai moderne tehnologii pentru pregătirea și servirea produselor, precum ecranele digitale de afișare a produselor, care se găsesc atât în restaurant, cât și la Drive-Thru, și kioskurile de comandă, ce permit clienților să comande rapid și să plătească contactless. Utilizatorii aplicației McDonald’s pot beneficia de oferte și recompense prin scanarea codului QR la fiecare comandă, adunând puncte de loialitate. În plus, pot folosi funcția Mobile Order & Pay pentru a comanda înainte să ajungă în locație.

McDonald’s Galați Coșbuc Drive-Thru reafirmă angajamentul companiei pentru practicile sustenabile. Alături de coșurile de colectare selectivă și de stațiile de încărcare a autovehiculelor electrice, acesta are integrate și panouri fotovoltaice pe acoperiș, concepute să genereze energie pentru consumul propriu.

Restaurantul McDonald’s Galați Coșbuc Drive-Thru este deschis zilnic, de luni până duminică, în intervalul 07:00 – 24:00 și non stop pe linia de drive.

Despre Premier Restaurants România

Premier Restaurants România operează restaurantele McDonald’s® în România. McDonald’s® este lider al pieței restaurantelor, cu 103 restaurante în 31 de orașe, dintre care 56 restaurante cu McDrive® și 63 de cafenele McCafé®. Compania are o echipă de peste 6.000 de angajați care le oferă consumatorilor produsele preferate, pregătite din ingrediente de calitate. Pentru mai multe informații, vizitați: www.mcdonalds.ro și www.facebook.com/McDonalds.ro.

Despre Premier Capital

Premier Restaurants România este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s® din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România. Premier Capital plc operează 186 de restaurante, care oferă și servicii McDrive®, McDelivery și McCafé®, și are peste 11.000 de angajați. Peste 85 de milioane de clienți sunt serviți în fiecare an, pe cele 6 piețe. Premier Capital plc reprezintă business-ul McDonald’s® al grupului Hili Ventures Ltd, prezent în 10 țări din Europa și Africa de Nord, implicat în diverse operațiuni din industria alimentară și a ospitalității, retail, imobiliare, transport, inginerie și tehnologie. Hili Ventures are o echipă de peste 12.000 de angajați și deține parteneriate cu Apple, Konecranes, McDonald’s®, Microsoft, NCR, Six Senses și multe alte branduri internaționale.