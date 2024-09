România se pregătește de o nouă furtună de cod roșu. Autostrada Soarelui ar putea să fie inundată de Dunăre!

Alertă de noi furtuni de cod roșu. Ministerul Mediului ar putea decreta stare de alerta generala. Totul s-ar putea intampla din cauza precipitatiilor abundente care vor cadea in urmatoarele zile. În sudul Olteniei se fac pregatiri pentru evacuări, in cazul in care Dunarea se va revărsa. Viitura va ajunge in Romania pe 1 octombrie, cand tara va fi lovita si de ciclonul care aduce ploi abundente. Autostrada Soarelui ar putea să fie inundată de Dunăre, daca nivelul viiturii va fi ca cel din 2006.

România se pregătește de furtună de cod roșu. Meteorologii anunță schimbare radicală a vremii. După un weekend cu temperaturi anormale, cu maxime de până la 33 de grade, un val de aer polar va cuprinde țara noastră. Meteorologii anunță ploi, vânt și temperaturi chiar și cu 15 grade mai mici.

Specialiștii se așteaptă ca furtuna puternică Ashley să se suprapună cu viitura de pe Dunăre. Dunărea crește de la o zi la alta, iar viitura ar urma să ajungă în țara noastră pe 1 octombrie, când debitul ar fi de 8.000 de metri cubi pe secundă, dublu față de normalul perioadei. Specialiștii de la Apele Române trag un semnal de alarmă și spun că în cazul unor debite de peste 15.000 de metri cubi pe secundă, ca la inundațiile din 2006, digul de la Borcea va ceda, iar Autostrada Soarelui va fi sub apă. Probleme asemănătoare sunt și în județele Teleorman, Giurgiu și Dolj.

Autoritățile sunt în alertă pentru că noua furtună s-ar putea să producă probleme în mai multe localități, mai ales acolo unde digurile de apărare sunt slăbite de la inundațiile anterioare. E vorba de ciclonul care traversează Europa de la est la vest și care va ajunge în țara noastră pe parcursul weekend-ului. Se estimează că vor fi ploi de 80 litri pe metru pătrat.

Un raport recent al Curții de Conturi arată că jumătate dintre digurile și barajele din țară funcționează fără autoritate de siguranță. După ciclonul Boris, aproape șapte mii de gospodării au fost afectate de inundații în județul Galați.