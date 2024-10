Ministerul Energiei anunță lansarea apelului de proiecte în cadrul programului de finanțare ElectricUp – ciclul 2. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja: “Astăzi, intrăm oficial în linie dreaptă cu noul Electric Up și alocăm un buget de minim 450 milioane lei. Întreprinderile mici și mijlocii și persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul HORECA își vor reduce costurile cu energia electrică. În premieră, finanțăm un pachet integrat: instalarea de sisteme fotovoltaice, sisteme alternative de încălzire/ răcire, stații de reîncărcare și capacități de stocare în baterii.”

Ministerul Energiei a publicat în data de 04 octombrie 2024 ordinul de ministru pentru aprobarea Ghidului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici care activează în domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin a unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a sistemului alternativ de încălzire/răcire pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

Bugetul acestei ediții a programului ELECTRIC UP este de minimum 450 milioane lei și maximum 596 milioane lei, în cel de-al doilea ciclu de finanțare, în conformitate cu art. 3 alin. (61) din OUG 159/2020 cu modificările și completările ulterioare, în limita creditelor de angajament aprobate în bugetul Ministerului Energiei.

Sesiunea de înscriere se va deschide în data de 14 octombrie 2024, ora 08:00, termenul limită de depunere a proiectelor fiind 16 decembrie 2024, ora 23:59:59.

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei: “Odată cu preluarea mandatului de ministru, am demarat activități de reorganizare instituțională pentru optimizarea implementării programului ELECTRIC UP. Am finalizat Ciclul I al Programului de finanțare ELECTRIC UP, prin decontarea unui număr total de 1.525 de dosare, în valoare totală de 479,8 milioane lei. 100MW noi în panouri solare și peste 3000 de puncte noi de reîncărcare pentru mașini electrice.

Astăzi, intrăm oficial în linie dreaptă cu Ciclul II al programului și alocăm un buget de minim 450 milioane lei. Programul este optimizat, iar implementarea va fi accelerată. Întreprinderile mici și mijlocii și persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul HORECA își vor reduce costurile cu energia electrică, având la dispoziție în premieră un pachet integrat: instalarea de sisteme fotovoltaice, sisteme alternative de încălzire/ răcire (pompe de căldură), stații de reîncărcare și stocare în baterii.

Am îmbunătățit substanțial acest program și cred cu tărie că în forma actuală el va contribui la creșterea competitivității afacerilor. Creștem puterea instalată, alocăm bani pentru stocare și mărim finanțarea până la 150.000 EUR/beneficiar, față de 100.000 EUR / beneficiar în precedentul program. Dincolo de reducerea de costuri cu energia electrică pentru operatorii economici, prin instalarea de stații de reîncărcare a mașinilor electrice și a sistemelor de stocare contribuim la dezvoltarea infrastructurii de transport electric și la stabilitatea sistemului energetic național. Estimăm că se vor instala încă aproximativ 3.000 puncte de reîncarcare a mașinilor electrice și că vor fi puși în funcțiune cel puțin 100 MW producție și 40 MW capacități de stocare a energiei electrice în regim de prosumator.”

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; sistem de măsură digital care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și consumată, care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ; cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare (exemplu: 2x11kW); nu se va accepta decontarea cheltuielilor cu achiziția stațiilor de încărcare cu puteri care depășesc puterea aprobată prin ATR/CR.

Continuăm să finanțăm stațiile de reîncărcare mașini electrice, iar față de prima ediție, acum încurajăm instalarea stațiilor de putere mai mare. Se acordă punctaj suplimentar pentru stațiile cu putere mai mare de 44 kW (10 puncte).

cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice;

Stocarea fiind o prioritate a sistemului energetic național, se acordă punctaj suplimentar 10 puncte pentru instalarea unui sistem de stocare a energiei cu o capacitatea de stocare cuprinsă între 30% și 50% din puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice, respectiv 20 puncte pentru instalarea unui sistem de stocare a energiei cu o capacitatea de stocare de minim 50%.

cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia; cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului; cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului; cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului.

Documentele finale aferente apelului de proiecte, respectiv Schema de ajutor de minimis şi Ghidul solicitantului, pot fi accesate la adresa de internet: https://energie.gov.ro/electric-up-ciclul-2