Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, mesaj tranșant: Cel mai important proiect pentru sistemul energetic românesc rămâne Tarnița-Lăpuștești!

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a precizat că cel mai important proiect pentru sistemul energetic românesc rămâne Tarnița-Lăpuștești.

Vechi de 50 de ani, ignorat și pasat de la un an la altul, deși contribuie substanțial la securitatea sistemului energetic, la prețuri corecte și, nu în ultimul rând, la producția de energie curată și stocarea de mari dimensiuni, a mai spus Burduja.

„La începutul mandatului meu am scos de la sertar proiectul și am mandat conducerea SAPE să demareze licitația pentru studiul de fezabilitate (SF). SAPE este societatea statului român care administrează participațiile în energie și căreia i-am acordat toată încrederea și sprijinul meu în a duce la bun sfârșit prima etapa a proiectului, respectiv atribuirea SF-lui. După un an de zile constat că nu s-a înregistrat niciun progres și că suntem în același punct, SAPE nereușind să închidă licitația pentru atribuirea SF-ului.

Nu renunț nici în ruptul capului. Proiectul acesta va vedea lumina zilei. Cu mine sau fără mine ministru. Pentru că România și energia României nu mai au timp să aștepte, iar mandatele de ministru nu sunt despre o persoană sau alta, ci despre viitorul acesti țări și a viitoarelor generații”, a punctat Sebastian Burduja.

„Punem în aplicare planul B, pentru că întotdeauna avem un plan de rezervă. Am continuat chiar zilele acestea discuțiile cu partenerii strategici din Japonia și Franța, consorțiul format din Itochu-EDF, doi giganți energetici la nivel mondial!”, a adăugat ministrul Energiei.

Potrivit lui Burduja, EDF este cea mai importantă companie de utilități din Europa, care produce peste 16% din energia electrică din Uniunea Europeană. EDF este cel mai mare operator de active nucleare din lume, cu aproximativ 180.000 de angajați.

ITOCHU, gigantul japonez, are venituri totale de aproape 90 miliarde USD, adică 28% din PIB-ul României.