Dracula Film Festival revine la Brașov în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie. Vezi care sunt filmele înscrise în competițiile festivalului!  

Ajuns la ediția a XII-a, Festivalul Internațional de Film Fantastic de la Braşov, Dracula Film Festival (30 octombrie – 3 noiembrie), propune anul acesta publicului o ediție foarte bogată în experiențe cinematografice inedite, premiere și avanpremiere, Q&A-uri, concerte și expoziții.

Cu o tradiție anuală neîntreruptă de a oferi cinefililor acces direct la o mare varietate de forme de expresie ale fanteziei, de la film de artă și documentar până la thriller, SF sau horror, Dracula Film Festival își propune să justifice în continuare, prin varietatea experiențelor oferite publicului, includerea în 2021 pe lista celor mai importante 50 de festivaluri de gen din lume, top realizat de către Dread Central.

Festivalul are mai multe secțiuni competitive, destinate atât profesioniștilor în arta cinematografiei, cât și tinerilor aflați la început de drum.

Dracula Trophy este premiul acordat celui mai bun film de lungmetraj, Little Dracula este premiul acordat pentru cel mai bun scurtmetraj internațional, iar Vlăduț este premiul acordat celui mai bun scurtmetraj românesc, în timp ce Dracula Digital este competiția adresată tinerilor amatori, care vor realiza cu telefonul mobil, filme de scurtmetraj fantastice.

Dintre numeroasele producţii cinematografice înscrise în competiţiile destinate scurt şi lungmetrajelor iniţiate de către Dracula Film Festival, selecţionerii au avut misiunea dificilă de a alege şi nominaliza pentru faza finală filmele pe care le-au considerat reprezentative pentru starea cinematografiei de gen în momentul actual, ce reflectă marea varietate a formelor de expresie ale fanteziei adulte, de la thriller sau fantasy până la SF şi horror.

Competiția de lungmetraje

Din perspectiva publicului, cele mai aşteptate premiere naționale aparţin categoriei Feature Films, unde juraţii vor trebui să desemneze câştigătorul râvnitului Dracula Trophy 2024 din rândul celor opt lungmetraje nominalizate.

Ioan Big, directorul festivalului și selecționerul competiției de lungmetraje, a ales 8 filme care vor concura pentru marele premiu al festivalului, Dracula Trophy.

Iată prezentarea celor 8 filme din competiția de lungmetraj, care vor putea fi vizionate la Cinema Modern din Brașov, cu acces gratuit.

THE ACTIVATED MAN (SUA, 2023, r: Nicholas Gyeney)

Apelând la o distribuţie hiper-incitantă pentru fanii genului (Tony Todd, Sean Young, Kane Hodder), drama supranaturală deja multipremiată în festivalurile de film de peste Atlantic, The Activated Man este o poveste inspirată din experienţa personală a cineastului american de origine maghiară Nicholas Gyeney. Traumatizat de moartea câinelui său, tânărul Ors începe să aibă viziuni stranii care îl fac să se întrebe ce mai este real şi ce nu, mai ales când ajunge să fie bântuit de figura înfricoşătoare a unui personaj, ‘The Fedora Man’, care-l va conduce spre acceptarea a cine este el cu-adevărat, odată ce, progresiv, se confruntă cu propriile frici.

https://www.youtube.com/watch?v=urRydRQZHvo

M (Macedonia de Nord, 2023, r: Vardan Tozija)

Distopie cu un profund fundament dramatic, M, filmul lui Vardan Tozija (Amok), îşi are acţiunea plasată într-un viitor în care liniştea s-a aşternut peste întreaga planetă, dat fiind faptul că umanitatea, în mare parte, a fost decimată de o molimă. Copilul M(arko), crescut în izolarea pădurii de către un părinte supra-protector şi care nu ştie ce înseamnă să ai o mamă, se aventurează în afara zonei sale de siguranţă în urma întâlnirii cu un băieţel neajutorat suferind de Sindromul Down, iar curiozitatea îl aruncă în vâltoarea unor evenimente care-l fac să realizeze cruzimea ce caracterizează rămăşiţele supravieţuitoare ale societăţii.

DEUS IRAE (Argentina, 2024, r: Pedro Cristiani)

Cel mai recent lungmetraj al apreciatului cineast argentinian Pedro Cristiani (Moebius, El hombre de la bolsa) reprezintă o dezvoltare a multipremiatului său scurtmetraj, cu acelaşi titlu, din 2010 şi se relevă ca un Horror-Thriller supranatural, inspirat de creaţiile lui Dante, Bosch şi Francis Bacon, centrat în jurul unui tânăr preot cu o existenţă fracturată, care, pe de-o parte, acordă asistenţă familiilor ce au fost martore la miracole, şi, pe de altă parte, este activ ca exorcist într-un trio de clerici excomunicaţi pentru faptul că acţionează aspra celor posedaţi cu un instrumentar violent, din care nu lipsesc nici armele de foc.

FORBIDDEN WEDDING (Turcia, 2023, r: Metin Kuru)

Horror mistic, Forbidden Wedding aparține unei trilogii ancorate în tradiționalismul rural, care a fost precedat de Sealed Invasion (nominalizat la Dracula Trophy în cadrul DFF 2020). Doi tineri vor să își unească destinele în pofida opoziției ambelor familii și, după eforturi îndelungate, obțin acordul acestora. Se căsătoresc, doar că necazurile încep încă din dimineața nunții și par a nu se mai termina niciodată. În încercarea de a-și salva copiii din acest cerc vicios, cuplul parcurge o călătorie mistică de descoperire, cu consecințe sângeroase, iar apariția lui ‘Hodja cel orb’ complică și mai mult situația.

THE DISCOURSE OF DREAMS (Canada, 2024, r: Dominique Goneau)

Câştigător la AltFF al Spring Award pentru “Best Sci-Fi/Fantasy/Supernatural”, Le discours des songes, a cărui acţiune se petrece în 1642, este un Dark Fantasy cu accente Horror. Anguerant de Ganélon (Samuel Bleau), vânător de vrăjitoare şi ucigaş de monştri, părăseşte Europa însoţit de valetul său şi de un preot, pe urmele vampirului care i-a omorât soţia. Într-o Lume Nouă barbară, în care forţe oculte controlează codrii nemărginiţi, se înlănţuie o serie de aventuri gotice sordide, mai ales după întâlnirea cu nobila Violena (Marjorie Gauvin), o victimă transformată în moartă-vie de către entitatea pe care o vânează.

CHAINSAWS WERE SINGING (Estonia, 2024, r: Sander Maran)

“Monty Python meets Texas Chainsaw Massacre meets… Les Misérables.”, caracterizează realizatorii săi această comedie muzicală Horror ţăcănită, tribut ludic adus filmelor de groază de serie B, care, filmat în stil guerilla, a petrecut apoi mai bine de un deceniu în post-producţie până să fie prezentat anul acesta publicului. Povestea? Dintr-o familie de maniaci dubioşi iese în evidenţă sensibilul Killer, ce cântă despre cum iubeşte florile în timp ce-şi taie victimele cu drujba, doar că ultima fată pe care a sechestrat-o este căutată de iubitul ei. Până să o salveze, trec destule song-uri, explozii, dialoguri absurde şi stropeli cu sos roşu.

https://www.youtube.com/watch?v=qrw6-W2OuIw&t=1s

VINCENT (Danemarca, 2024, r: David Noel Burke)

Viggo, un adolescent de 14 ani, provenind dintr-o familie dezintegrată şi supus bullying-ului la şcoală, îşi găseşte refugiul în imaginaţie, fiind interesat mai ales de supranatural. Tânărul însingurat face cunoştinţă cu vânzătorul de îngheţată Vincent, iar între ei se dezvoltă o relaţie de prietenie aparte, pentru că, îndărătul fizionomiei de bonom a adultului, se ascund secrete întunecate. Vincent este o poveste coming of age fantasy originală, dublu premiată anul acesta la Ravenheart FF, care transcende tropii filmelor cu vampiri, pentru a se constitui într-o speculaţie psihologică asupra dialogurilor intergeneraţionale.

https://vimeo.com/846284441

THE POCKET FILM OF SUPERSTITIONS (UK, 2023, r: Tom Lee Rutter)

A Pocket Full of Superstitions este un documentar artistic foarte stylish, caracterizat de un umor dadaist întunecat şi ireverent cu totul ieşit din comun, care, după cum sugerează şi titlul, îşi propune a fi un compendiu cinematografic “de buzunar” a unora dintre principalele superstiţii născute din folclor. O face ultra-entertaining, cu ajutorul unei galerii de actori şi actriţe-cult din istoria genului, de la Lynn Lowry (Shivers, 1975) şi Caroline Munro (Captain Kronos: Vampire Hunter, 1979) până la Cy Henty (KillerKiller, 2007) sau Michael Fausti (Exit, 2020), într-o serie de sketch-uri cinematografice conectate prin intervenţiile naratorului.

https://www.youtube.com/watch?v=qZdt07wit4Y&t=2s

Juriul competiției de lungmetraj este format din Brando de Sica (Italia, actor, regizor, scenarist) și Valentin Greutert (Elveția, producător). Președintele juriului de lungmetraje este Paul Arion (România/Canada/Marea Britanie), cineast cu o carieră de aproape 30 de ani în CG (Computer Graphics), efecte vizuale și regie de film. Paul Arion a făcut parte din echipele care au câștigat 5 premii Oscar pentru efecte vizuale, 3 nominalizări la Oscar pentru efecte vizuale, premii Bafta precum și numeroase alte premii.

Competițiile de scurtmetraj: LITTLE DRACULA și VLĂDUȚ

23 filme din 11 țări au fost selecționate pentru competițiile de scurtmetraj din cadrul Dracula Film Festival 2024.

Din selecția scurtmetrajelor internaționale evidențiem câteva filme selectate și premiate la festivaluri de renume mondial, cum ar fi scurtmetrajul mexicanul She Stays, selectat la Festivalul de la Cannes și Blood Will Rise, în secție la Bucheon International Fantastic Film Festival (Coreea de Sud).

Nu lipsesc thrillere psihologice (spaniolul Baba și coreeanul 3, 2, 1, 0), comediile fantastice (The Parcel și The Low and Mighty), sau filme experimentale (Dead Dreams Falling și Minotaur) și câteva formule clasice, splendid executate (fantomele din Umbra, blestemul din La Croix).

Recomandăm pasionaților de gen și animația psihedelică Flesh of God și cele două scurtmetraje realizate cu imagini create de I.A (inteligență artificială): At the Mountains of Madness (viziune turcească a unei scrieri semnate H. P. Lovecraft) și Woke Up in an Ashtray (balet vizual cu repere visceral post-apocaliptice demne de H.R. Giger).

Pentru ediția din acest an a festivalului, vor fi proiectate și 5 filme scurte românești care vor concura pentru Trofeul Vladutz.

Maimed (Mutilați, regia Mihai Dragolea) documentează o poveste cât se poate de mioritică, existența de zi cu zi a unei familii răvășite de un pricolici. La polul opus Octavian Repede revine la Brașov cu Moartea centurionului (The Death of the Centurion), o nouă piesă din fresca pepluș a Daciei recent cucerită de romani. Dogma ’71 (regia Ștefan Marcu) ne oferă un pic de thriller cu răpire și discuții despre Credință.

Antrenament de noapte (The Night Practice, regia Ogdan Alecsandru) este melodrama unui june fotbalist cu poftă de sânge iar Moștenirea (The Inheritance) este debutul interesant în regie al lui Marian Fărcuț, care glisează între dramă socială și comedie neagră.

Juriul secțiunii de scurtmetraje este format din Eugen Kelemen (producător de film), Mircea Pop (grafician, ilustrator) și Gabriel Spahiu (actor). Selecția filmelor de scurtmetraj a fost realizată de către criticul de film, Cristian Mărculescu.

Dracula Digital

Dracula Digital este o competiție care se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani din toată țara, pasionați de film și fotografie. Scopul Dracula Digital este acela de a promova educația cinematografică în rândul adolescenților, de a le oferi tinerilor din toată țara șansa de a se apropia de lumea filmului și de a descoperi și cultiva noi talente în cinemaul din România.

Înscrierile s-au făcut pe site-ul www.draculadigital.ro, unde participanții au trimis filme fantasy, realizate cu telefonul mobil, a căror durată nu trebuia să depășească 3 minute.

Un juriu de specialitate urmează să selecteze filmele care intră în finala de la Brașov, un film fiind ales și prin votul publicului, pe site-ul www.draculadigital.ro

Reprezentații echipelor admise în finală vor intra în etapa a 2-a a competiției ce va avea loc la Brașov în perioada festivalului Dracula Film Festival, organizat între 30 octombrie și 3 noiembrie 2024.

Echipele prezente la Brașov vor trebui să realizeze un film cu telefonul mobil, de maximum 3 minute, având la dispoziție doar 60 de ore, în baza unor cuvinte cheie propuse de juriu în prima zi a festivalui, la Gala de deschidere din 30 octombrie.

Câștigătorul competiției Dracula Digital va fi ales prin votul juriului și va fi anunțat sâmbătă, 2 noiembrie, la Seara de Gală, când are loc decernarea premiilor festivalului.

Premiul acordat echipei câștigătoare Dracula Digital este în valoare de 500 euro, brut.

Juriul competiției Dracula Digital este format din Eugen Neagu (Italia/România, actor), Florian Zapra (România, regizor), Ștefan Iancu (România, actor), Teodora Dincă (România, actriță) și Anda Sârbei (România, actriță).

Toate filmele din competițiile de lungmetraj și scurtmetraj se vor putea viziona la Cinema Modern din Brașov, cu intrarea gratuită.

Programul complet al proiecțiilor și activităților din cadrul Dracula Film Festival va fi disponibil în curând pe www.draculafilm.ro

Biletele la proiecțiile în avanpremieră și evenimentele speciale ale festivalului au fost puse în vânzare pe www.biletebrasov.ro

Dracula Film Festival este un proiect cultural finanțat de Primăria Municipiului Brașov.

Parteneri: Centrul Cultural Apollonia, Cinema Modern, Cinema One Laserplex Brașov, Provideo, Intercomfilm Distribution, RoImage 2000, Aftăr Hours, Mercenar Lab, Asociația de Treabă, Party Sound, Romarg, BookCity, Hobby Custom, Tricksters Club.