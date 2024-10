Profesorii pot arhiva catalogul electronic exclusiv în mod digital!

„A crescut fantastic numărul școlilor care implementează o astfel de soluție. Inițial erau reticente. acum, de când am eliminat bariera aceasta – că trebuiau să completeze în dublu și în catalogul electronic, și în cel clasic pe care îl știm noi și am spus că pot printa pur și simplu cataloagele, să le semneze și să le arhiveze, sau le pot arhiva direct digital. Aceasta este noua reglementare pe care am dat-o recent, normal că școlile au devenit mult mai deschise”, a declarat Ligia Deca, potrivit

.