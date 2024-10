Victorie a lui Nicușor Dan împotriva PSD. Liberalii vor vota în Consiliul General propunerea de referendum a primarului general!

Reprezentanţii PNL din Consiliul General al Capitalei vor susţine, săptămâna viitoare, propunerea primarului general privind consultarea publică a populaţiei, a declarat, miercuri, liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, preşedinte al Senatului.

„Am avut o întâlnire cu domnul primar, de aproximativ o oră, în care am discutat aspectele legate de convocarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru consultarea populaţiei Bucureştiului legată de două subiecte cât se poate de actuale şi relevante pentru Primăria Generală a Capitalei. Şi am convenit că membrii Consiliului General din partea Partidului Naţional Liberal vor susţine şi vor vota pentru acest referendum, în şedinţa de săptămâna viitoare. Am discutat şi vom continua să discutăm şi cu primarii PNL, sunt discuţii tehnice, sunt alte 20 de puncte pe care urmează să le parcurgem în zilele următoare. Am convenit cu domnia sa şi pe aceste subiecte, ca atare vom agrea şi cu primarii PNL fiecare dintre aceste subiecte”, a afirmat Ciucă la Senat, după o întâlnire cu primarul Capitalei.

El a precizat că proiectul comun cu Nicuşor Dan „urmează să fie lansat săptămâna viitoare”.

„Noi am discutat foarte clar pe proiectul de centru-dreapta, astfel încât să susţinem aceste proiecte, pentru că ele se încadrează într-o viziune şi într-o perspectivă pe care cetăţenii din Bucureşti o aşteaptă de la autorităţile locale. Nu este vorba doar de o colaborare punctuală. (…) Este o chestiune care ţine de realitate şi trebuie să recunoaştem că, în momentul de faţă, sunt puţine autorităţile locale care asigură avizele în 30 de zile. În general sunt o medie de patru luni, de trei luni, în unele cazuri a urcat şi la şapte luni, ceea ce a dus câteodată inclusiv la pierderea proiectelor şi la pierderea banilor europeni. De aceea, este vorba de o soluţie care să rezolve capacitatea administrativă pentru acordarea acestor avize”, a punctat liderul PNL.

Nicuşor Dan a afirmat că „bucureştenii sunt oameni inteligenţi şi vor alege un primar bine intenţionat indiferent de numele lui”, celălalt argument fiind că aşa funcţionează toate capitalele din Europa.

Întrebat care vor fi criteriile de împărţire a banilor, el a arătat că este o chestiune foarte simplă”: în loc ca Parlamentul, care nu are imaginea de detaliu a Bucureştiului, să spună „Dăm atât la sută la primărie, atât la sută la primăriile de sector”, această împărţire să o facă Consiliul General în funcţie de necesităţile care sunt reliefate prin proiectele cu care vin toate instituţiile din subordinea celor şapte primării.

„Evident că nu se pune problema ca nişte atribuţii pe care le au primăriile de sector să nu fie acoperite cu bani. Întrebarea este care e proporţia corectă între aceste necesităţi”, a adăugat edilul Capitalei.